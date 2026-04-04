"На вас обрушится ад!". Трамп напомнил Ирану об ультиматуме
Категория
Политика
Дата публикации

Президент США Дональд Трамп вновь поставил ультиматум Тегерану, заявив о том, что Ормузский пролив должен быть открыт в течение 48 часов, иначе Иран ждет ад.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану по поводу Ормузского пролива, требуя его открытия в течение 48 часов.
  • Иран получил угрозу уничтожения электростанций в случае невыполнения требования Трампа.

Трамп напомнил Ирану о своем жестком ультиматуме

Об этом Трамп написал в сети X.

Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть Ормузский пролив? Время истекает — 48 часов, прежде чем на них обрушится ад.

Дональд Трамп

Президент США

Как известно, 22 марта президент США уже давал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, иначе обещал уничтожение электростанций исламского государства.

Пост Трампа

Тогда Тегеран ответил на угрозы США по уничтожению электростанции Ирана, если пролив не откроют.

Ответные угрозы Ирана оказались еще более обширными — иранские военные пообещали ответный удар, который будет нанесен на энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США в регионе, если Вашингтон таки пойдет на такой шаг.

