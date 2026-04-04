"На вас обрушится ад!". Трамп напомнил Ирану об ультиматуме

Президент США Дональд Трамп вновь поставил ультиматум Тегерану, заявив о том, что Ормузский пролив должен быть открыт в течение 48 часов, иначе Иран ждет ад.

Об этом Трамп написал в сети X.

Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть Ормузский пролив? Время истекает — 48 часов, прежде чем на них обрушится ад. Дональд Трамп Президент США

Как известно, 22 марта президент США уже давал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, иначе обещал уничтожение электростанций исламского государства.

Тогда Тегеран ответил на угрозы США по уничтожению электростанции Ирана, если пролив не откроют.