"На вас обрушиться пекло!". Трамп нагадав Ірану про ультиматум
Президент США Дональд Трамп знову поставив ультиматум Тегерану, заявивши про те, що Ормузька протока має бути відкрита протягом 48 годин, інакше на Іран чекає пекло.

Головні тези:

  • Дональд Трамп знову нагадав Ірану про жорсткий ультиматум щодо Ормузької протоки.
  • Іран має 48 годин на відкриття протоки після погроз знищення електростанцій.

Трамп нагадав Ірану про свій жорсткий ультиматум

Про це Трамп написав у мережі Х.

Пам'ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — 48 годин, перш ніж на них обрушиться пекло.

Як відомо, 22 березня президент США вже давав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки, інакше він обіцяв знищення електростанцій ісламської держави.

Тоді Тегеран відповів на погрози США щодо знищення електростанції Ірану, якщо протоку не відкриють.

Погрози Ірану у відповідь виявились ще більш обширними — іранські військові пообіцяли удар у відповідь, який буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні, якщо Вашингтон таки піде на такий крок.

