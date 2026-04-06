Трамп отверг план завершения войны против Ирана

По словам инсайдеров, американский лидер Дональд Трамп не поддержал новый план прекращения огня в Иране на 45 дней. Его недавно разработали международные посредники, однако документ не понравился президенту США.

Трамп пока не спешит завершать войну против Ирана

Как сообщают инсайдеры, международные посредники рассматривали свой план как последнюю попытку остановить мощные атаки США на иранскую энергосистему и критическую инфраструктуру.

Как известно, недавно Трамп начал угрожать Тегерану массированными атаками, если тот не разблокирует Ормузский пролив.

Команда президента США заявила СМИ, что действительно получила новый план от союзников, однако американский лидер его отверг.

Это одна из многих идей, — заявил журналистам представитель Белого дома.

На этом фоне он добавил, что военная операция США против Ирана только набирает обороты.

Согласно последним данным, Дональд Трамп выступит с новым заявлением по поводу войны на Ближнем Востоке. Это произойдет 6 апреля в 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву) на пресс-конференции в Белом доме.

Сейчас Пакистан, Египет и Турция предпринимают все возможное, чтобы остановить боевые действия.