Україна готується створити революційну систему ППО — інсайдери

Інсайдер Reuters в українській компанії Fire Point повідомив, що вона вже проводить перемовини з європейськими компаніями щодо запуску нової революційної системи ППО до 2027 року. Що важливо розуміти, саме фахівці Fire Point створили українську крилату ракету "Фламінго".
Головні тези:
- Fire Point очікує схвалення Кабміну на інвестиції з боку близькосхідного конгломерату.
- Українську компанію оцінили в 2,5 мільярда доларів.
Що відомо про плани Fire Point
За словами анонімних джерел, українська компанія має намір розробити бюджетну альтернативу американській системі Patriot.
З заявою з цього приводу виступив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.
За словами останнього, його команда всерйоз налаштована знизити вартість перехоплення балістичної ракети до рівня нижче 1 мільйона доларів.
Він також офіційно підтвердив журналістам, що Fire Point наразі знаходиться на фінальному етапі розробки двох надзвукових балістичних ракет.
Що важливо розуміти, більш компактна ракета FP-7 з дальністю дії близько 300 км буде вперше застосована у військових цілях уже незабаром.
Окрім того, наголошується, що ракета FP-9, здатна нести боєголовку масою 800 кг на відстань до 850 км, також активно готується до першого випробування.
