Україна готується створити революційну систему ППО — інсайдери

Інсайдер Reuters в українській компанії Fire Point повідомив, що вона вже проводить перемовини з європейськими компаніями щодо запуску нової революційної системи ППО до 2027 року. Що важливо розуміти, саме фахівці Fire Point створили українську крилату ракету "Фламінго".

Що відомо про плани Fire Point

За словами анонімних джерел, українська компанія має намір розробити бюджетну альтернативу американській системі Patriot.

З заявою з цього приводу виступив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За словами останнього, його команда всерйоз налаштована знизити вартість перехоплення балістичної ракети до рівня нижче 1 мільйона доларів.

Якщо нам вдасться знизити вартість до менше ніж 1 мільйона доларів, це стане... переломним моментом у рішеннях у сфері протиповітряної оборони... Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету до кінця 2027 року, — наголосив Штілерман.

Він також офіційно підтвердив журналістам, що Fire Point наразі знаходиться на фінальному етапі розробки двох надзвукових балістичних ракет.

Що важливо розуміти, більш компактна ракета FP-7 з дальністю дії близько 300 км буде вперше застосована у військових цілях уже незабаром.