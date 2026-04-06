Україна готується створити революційну систему ППО — інсайдери
Джерело:  Reuters

Інсайдер Reuters в українській компанії Fire Point повідомив, що вона вже проводить перемовини з європейськими компаніями щодо запуску нової революційної системи ППО до 2027 року. Що важливо розуміти, саме фахівці Fire Point створили українську крилату ракету "Фламінго".

Головні тези:

  •  Fire Point очікує схвалення Кабміну на інвестиції з боку близькосхідного конгломерату.
  • Українську компанію оцінили в 2,5 мільярда доларів.

Що відомо про плани Fire Point

За словами анонімних джерел, українська компанія має намір розробити бюджетну альтернативу американській системі Patriot.

З заявою з цього приводу виступив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За словами останнього, його команда всерйоз налаштована знизити вартість перехоплення балістичної ракети до рівня нижче 1 мільйона доларів.

Якщо нам вдасться знизити вартість до менше ніж 1 мільйона доларів, це стане... переломним моментом у рішеннях у сфері протиповітряної оборони... Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету до кінця 2027 року, — наголосив Штілерман.

Він також офіційно підтвердив журналістам, що Fire Point наразі знаходиться на фінальному етапі розробки двох надзвукових балістичних ракет.

Що важливо розуміти, більш компактна ракета FP-7 з дальністю дії близько 300 км буде вперше застосована у військових цілях уже незабаром.

Окрім того, наголошується, що ракета FP-9, здатна нести боєголовку масою 800 кг на відстань до 850 км, також активно готується до першого випробування.

