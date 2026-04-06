Швеція передасть Україні хайтек-винищувачі Tridon Mk2

Як повідомляє Міноборони України, Швеція готова передати ЗСУ сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони зможуть суттєво посилити ППО у боротьбі з «шахедами» та іншими ворожими повітряними цілями.

Головні тези:

  • Шведський Tridon MK 2 – універсальна система протиповітряної оборони.
  • Її можна встановлювати на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania. 

Швеція виріщила виділити на цю військову допомогу для України 400 млн євро із загальної суми обсягом 1,2 млрд євро.

Що важливо розуміти, Tridon Mk2 — це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності. Її вперше представили ще 2 роки тому.

Вона здатна якісно виконувати свою роботу у будь-яких погодних умов, удень і вночі.

Міноборони України звертає увагу на одну з її головних переваг — йдеться про доволі низьку вартість пострілу.

Tridon Mk2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптовує її до конкретних вогневих завдань.

Фото: mod.gov.ua

Ба більше, наголошується, що гармата Tridon Mk2 використовує боєприпаси з програмованим підривом.

Вибух відбувається безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків.

Такий ефект значно підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відкинули армію РФ у Харківській області
Що відомо про нові успіхи українських захасників на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розпочала нову фазу морської війни проти РФ
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія скористається 3 важливими "козирями" під час весняного наступу
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?