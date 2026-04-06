Швеція передасть Україні хайтек-винищувачі Tridon Mk2

Як повідомляє Міноборони України, Швеція готова передати ЗСУ сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони зможуть суттєво посилити ППО у боротьбі з «шахедами» та іншими ворожими повітряними цілями.

Що відомо про Tridon Mk2

Швеція виріщила виділити на цю військову допомогу для України 400 млн євро із загальної суми обсягом 1,2 млрд євро.

Що важливо розуміти, Tridon Mk2 — це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності. Її вперше представили ще 2 роки тому.

Вона здатна якісно виконувати свою роботу у будь-яких погодних умов, удень і вночі.

Міноборони України звертає увагу на одну з її головних переваг — йдеться про доволі низьку вартість пострілу.

Tridon Mk2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптовує її до конкретних вогневих завдань.

Фото: mod.gov.ua

Ба більше, наголошується, що гармата Tridon Mk2 використовує боєприпаси з програмованим підривом.

Вибух відбувається безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків.

Такий ефект значно підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами.