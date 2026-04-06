Швеция передаст Украине хайтек-истребители Tridon Mk2

Как сообщает Минобороны Украины, Швеция готова передать ВСУ современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они могут существенно усилить ПВО в борьбе с «шахедами» и другими вражескими воздушными целями.

Что известно о Tridon Mk2

Швеция решила выделить на эту военную помощь для Украины 400 млн евро из общей суммы в 1,2 млрд евро.

Что важно понимать, Tridon Mk2 — это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности. Ее впервые представили еще два года назад.

Она способна качественно выполнять свою работу в любых погодных условиях, днем и ночью.

Минобороны Украины обращает внимание на одно из ее главных преимуществ — речь идет о достаточно низкой стоимости выстрела.

Tridon Mk2 имеет на вооружении 40-мм автоматическую пушку Bofors 40 Mk4, поражающую цели на расстоянии до 12 км, производя до 300 выстрелов в минуту. Система позволяет сбавлять темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту, что экономит боеприпасы и адаптирует ее к конкретным огненным задачам.

Фото: mod.gov.ua

Более того, указано, что пушка Tridon Mk2 использует боеприпасы с программируемым подрывом.

Взрыв происходит непосредственно перед целью, создавая облако обломков.

Такой эффект значительно повышает эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами.