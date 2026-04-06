Швеция передаст Украине хайтек-истребители Tridon Mk2

Как сообщает Минобороны Украины, Швеция готова передать ВСУ современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они могут существенно усилить ПВО в борьбе с «шахедами» и другими вражескими воздушными целями.
Главные тезисы
- Шведский Tridon MK 2 – универсальная система противовоздушной обороны.
- Ее можно устанавливать на гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania.
Что известно о Tridon Mk2
Швеция решила выделить на эту военную помощь для Украины 400 млн евро из общей суммы в 1,2 млрд евро.
Что важно понимать, Tridon Mk2 — это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности. Ее впервые представили еще два года назад.
Она способна качественно выполнять свою работу в любых погодных условиях, днем и ночью.
Минобороны Украины обращает внимание на одно из ее главных преимуществ — речь идет о достаточно низкой стоимости выстрела.
Более того, указано, что пушка Tridon Mk2 использует боеприпасы с программируемым подрывом.
Взрыв происходит непосредственно перед целью, создавая облако обломков.
Такой эффект значительно повышает эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами.
