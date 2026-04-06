Категория
Украина
Дата публикации

Швеция передаст Украине хайтек-истребители Tridon Mk2

Минобороны Украины
Read in English
Читати українською

Как сообщает Минобороны Украины, Швеция готова передать ВСУ современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они могут существенно усилить ПВО в борьбе с «шахедами» и другими вражескими воздушными целями.

Главные тезисы

  • Шведский Tridon MK 2 – универсальная система противовоздушной обороны.
  • Ее можно устанавливать на гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania.

Что известно о Tridon Mk2

Швеция решила выделить на эту военную помощь для Украины 400 млн евро из общей суммы в 1,2 млрд евро.

Что важно понимать, Tridon Mk2 — это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности. Ее впервые представили еще два года назад.

Она способна качественно выполнять свою работу в любых погодных условиях, днем и ночью.

Минобороны Украины обращает внимание на одно из ее главных преимуществ — речь идет о достаточно низкой стоимости выстрела.

Tridon Mk2 имеет на вооружении 40-мм автоматическую пушку Bofors 40 Mk4, поражающую цели на расстоянии до 12 км, производя до 300 выстрелов в минуту. Система позволяет сбавлять темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту, что экономит боеприпасы и адаптирует ее к конкретным огненным задачам.

Фото: mod.gov.ua

Более того, указано, что пушка Tridon Mk2 использует боеприпасы с программируемым подрывом.

Взрыв происходит непосредственно перед целью, создавая облако обломков.

Такой эффект значительно повышает эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?