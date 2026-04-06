Россия воспользуется 3 важными "козырями" во время весеннего наступления

Источник:  The New York Times

Новое весеннее наступление армии РФ на украинском фронте уже началось. Несмотря на то, что его существенно затормозило успешное контрнаступление ВСУ, враг пока не собирается останавливаться, особенно учитывая, что российские захватчики имеют несколько важных преимуществ на поле боя.

Главные тезисы

  • Количество живой силы и материальные ресурсы – весомые преимущества России.
  • Весенние листья может стать еще одним "козырем" врага.

Весна является благоприятным периодом для армии РФ

По словам американских журналистов, на сегодняшний день у России есть два важных преимущества над Украиной — речь идет о количестве живой силы и материальных ресурсах.

Однако вскоре враг получит еще один важный "козырь" — весенние листья.

Именно оно сможет спрятать наступающие российские войска от украинских дронов, которые атакуют почти все, что двигается.

Для Украины весенние листья также преимущество, однако не столь весомое, как для врага.

С заявлением по этому поводу выступил командир Первого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Дмитрий Филатов:

Как только появятся листья, это даст большее преимущество врагу, ведь у них больше личного состава, больше пехоты. Они будут нести меньшие потери и иметь больше возможностей для маскировки.

Американские журналисты отмечают, что влияние растительности, вероятно, нигде не настолько важно, как вдоль реки Днепр на Запорожье.

Почва здесь настолько плодородная, что все цветет очень, очень быстро, — подчеркнул подполковник Олег Тягнибок, командир батальона беспилотников в 128-й отдельной тяжеломеханизированной бригаде Украины.

Додати до обраного
Додати до обраного
Додати до обраного
