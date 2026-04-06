Росія скористається 3 важливими "козирями" під час весняного наступу

Новий весняний наступ армії РФ на українському фронті вже розпочався. Попри те, що його суттєво загальмував успішний контрнаступ ЗСУ, ворог поки не збирається зупинятися. Особливо враховуючи те, що російські загарбники мають кілька важливих переваг на полі бою.

Весна є сприятливим періодом для армії РФ

За словами американськх журналістів, станом на сьогодні Росія має дві важливі переваги над Україною — йдеться про кількість живої сили та матеріальні ресурси.

Однак незабаром ворог отримає ще один важливий “козир” — весняне листя.

Саме воно зможе сховати наступаючі російські війська від українських дронів, які атакують майже все, що рухається.

Для України весняне листя також перевага, однак не настільки вагома, як для ворога.

З заявою з цього приводу виступив командир Першого окремого штурмового полку Збройних сил України Дмитро Філатов:

Як тільки з'явиться листя, це дасть більшу перевагу ворогу, адже у них більше особового складу, більше піхоти. Вони зазнаватимуть менших втрат і матимуть більше можливостей для маскування.

Американські журналісти наголошують, що вплив рослинності, ймовірно, ніде не є настільки важливим, як уздовж річки Дніпро на Запоріжжі.