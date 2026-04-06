ЗСУ відкинули армію РФ у Харківській області

Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, Сили оборони України змогли успішно відновити контроль біля населеного пункту Амбарне. Що важливо розуміти, він знаходиться на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області.
Головні тези:
- Під час нового прориву ЗСУ звільнили 5,7 квадратних кілометрів.
- Окупанти втратили можливість відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах.
Що відомо про нові успіхи українських захисників на фронті
Згідно з даними аналітиків DeepState, нову успішну операцію провели підрозділи 129 ОВМБр.
Українські воїни змогли ліквідувати російських загарбників у лісах поблизу Амбарного, а також зачистити цю територію.
Українські аналітики звертають увагу на те, що бійці ЗСУ змогли успішно деокупувати 5,7 квадратних кілометрів на північ від села в напрямку Мелового та держкордону з Росією.
Нещодавно представники DeepState офіційно підтверджували, що три місяці тому окупанти просунулися по лінії Амбарне-Опитне.
Що важливо розуміти, Амбарне — прикордонне село Великобурлуцької громади Куп'янського району.
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.
