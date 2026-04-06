ЗСУ відкинули армію РФ у Харківській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відомо про нові успіхи українських захасників на фронті
Джерело:  DeepState

Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, Сили оборони України змогли успішно відновити контроль біля населеного пункту Амбарне. Що важливо розуміти, він знаходиться на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області.

Головні тези:

  • Під час нового прориву ЗСУ звільнили 5,7 квадратних кілометрів.
  • Окупанти втратили можливість відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах.

Згідно з даними аналітиків DeepState, нову успішну операцію провели підрозділи 129 ОВМБр.

Українські воїни змогли ліквідувати російських загарбників у лісах поблизу Амбарного, а також зачистити цю територію.

Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах, — йдеться в офіційній заяві DeepState.

Українські аналітики звертають увагу на те, що бійці ЗСУ змогли успішно деокупувати 5,7 квадратних кілометрів на північ від села в напрямку Мелового та держкордону з Росією.

Нещодавно представники DeepState офіційно підтверджували, що три місяці тому окупанти просунулися по лінії Амбарне-Опитне.

Що важливо розуміти, Амбарне — прикордонне село Великобурлуцької громади Куп'янського району.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8367 дронів–камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна пожежа накрила нафтовий термінал "Шесхаріс" у РФ — відео
У Новоросійську знову горить "Шесхаріс"
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін втрачає сотні мільйонів доларів через удари України
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС ударили по російському фрегату "Адмірал Григорович" — відео
Сили безпілотних систем
СБС провели нову операцію - які результати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?