Масштабна пожежа накрила нафтовий термінал "Шесхаріс" у РФ — відео
У Новоросійську знову горить "Шесхаріс"
Джерело:  online.ua

Ще ввечері 5 квітня дрони масовано почали атакувати ворожий нафтовий термінал "Шесхаріс", що знаходиться в Новоросійську. Станом на ранок досі не можуть приборкати масштабну пожежу, яка охопила цей об'єкт після повітряного нападу України.

Головні тези:

  • Йдеться про атаку на найбільший на півдні РФ нафтоналивний термінал.
  • Майже у всьому Краснодарському краї всю ніч працювали МВГ.

В оперативному штабі Краснодарського краю традиційно почали брехати, що "уламки БпЛА" впали на території двох підприємств Новоросійська.

У місті ворожі засоби РЕБ скерували безпілотник по багатоповерхівці — спалахнула пожежа.

Згодом також стало відомо, що в Новоросійську атаковано перевалочний комплекс "Шесхаріс".

Станом на ранок 6 квітня зафіксовано уже 4 точки горіння на об’єкті за одну атаку.

Що важливо розуміти, ПК "Шесхаріс" (перевалочний комплекс "Шесхаріс") — це найбільший на півдні Росії нафтоналивний термінал, що входить до структури АТ "Чорномортранснефть" (ПАТ "Транснефть").

Його головні завдання полягають у прийомі, зберіганні та експортному відвантаженні нафти та нафтопродуктів на танкери.

Як уже згадувалося раніше, у ніч на 2 березня в Новоросійську спалахнула велика пожежа на нафтовому терміналі "Шесхаріс" після масованої атаки дронів-камікадзе.

Згодом Міністерство оборони України підтвердило атаку на термінал.

