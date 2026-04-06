Дитина та двоє жінок загинули внаслідок атаки Росії на Одесу

Уночі 6 квітня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Одесу ударними безпілотниками. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя трьох мирних мешканців міста: матері та її дитина, а також 53-річної жінки. Ще 10 людей були поранені.
Головні тези:
- Унаслідок атаки пошкоджені житлові комплекси та приватні будинки.
- Комунальні служби активно працюють над ліквідацією наслідків.
Атака Росії на Одесу 6 квітня — що відомо
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
За його словами, 8 цивільних знаходяться у стані середньої важкості, зокрема 2-річний малюк та двоє підлітків 17 та 18 років.
Станом на ранок комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.
Що стосується ситуації в Київському районі, то там триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів.
Фахівці приймають заяви від власників пошкодженого житла на отримання допомоги з міського бюджету та за програмою «єВідновлення».
