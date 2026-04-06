Дитина та двоє жінок загинули внаслідок атаки Росії на Одесу

Уночі 6 квітня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Одесу ударними безпілотниками. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя трьох мирних мешканців міста: матері та її дитина, а також 53-річної жінки. Ще 10 людей були поранені.

Атака Росії на Одесу 6 квітня — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок нічної ворожої атаки, на жаль, відомо про трьох загиблих, серед них — дитина. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Також 10 людей постраждали. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Сергій Лисак Очільник Одеської МВА

За його словами, 8 цивільних знаходяться у стані середньої важкості, зокрема 2-річний малюк та двоє підлітків 17 та 18 років.

Лисак підтвердив, що в Приморському районі під удар ворога потрапив житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків.

Станом на ранок комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

Що стосується ситуації в Київському районі, то там триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів.

Постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Фахівці приймають заяви від власників пошкодженого житла на отримання допомоги з міського бюджету та за програмою «єВідновлення».