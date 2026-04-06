Березень-2026. ППО України збила майже 6 тис дронів РФ

Протиповітряна оборона України у березні 2026 року збила 5 935 БПЛА з 6 600, якими армія РФ атакувала Україну.

Минулого місяця ворог продовжив тактику виснаження української ППО, атакуючи хвилями, а також комбінуючи нальоти ракет і безпілотників.

За даними щоденних зведень Повітряних сил Збройних сил України, під час масованих атак загалом у березні було виявлено близько 6 600 цілей проти 5 300 — у лютому, якими росіяни атакували Україну.

За минулий місяць вдалося нейтралізувати 5 935 БПЛА і ракет, зокрема:

дрони типу Shahed та ін. — зафіксовано запуск 6 463 БПЛА, перехоплено 5 833 одиниці. Ефективність склала 90,25%;

ракети крилаті і балістичні — зафіксовано запуск 138 ракет, перехоплені 102 одиниці. Ефективність склала майже 74%.

Загальний показник перехоплення повітряних цілей у березні досяг 89,9%.

Найвища інтенсивність застосування ворогом ударних БПЛА була зафіксована 24 березня, коли за добу було випущено майже 1000 дронів. Попри рекордну кількість засобів ураження, вдалося збити або приземлити 94,6% повітряних цілей.

Ця атака стала наймасштабнішою з початку широкомасштабного вторгнення.

Звіт ППО за березень 2026 року

Найбільша ракетна атака відбулася 14 березня — із 68 запущених ракет захисники перехопили 58. Того ж дня ворог атакував 430 дронами, вдалося перехопити понад 400 одиниць.

У міністерстві зазначили, що План війни України передбачає виявлення 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплення не менше 95% ракет і дронів.