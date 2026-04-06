Март-2026. ПВО Украины сбила почти 6 тыс дронов РФ

Противовоздушная оборона Украины в марте 2026 года сбила 5935 БПЛА из 6600, которыми армия РФ атаковала Украину.

В прошлом месяце враг продолжил тактику истощения украинского ПВО, атакуя волнами, а также комбинируя налеты ракет и беспилотников.

По данным ежедневных сводок Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время массированных атак в марте было обнаружено около 6 600 целей против 5 300 — в феврале, которыми россияне атаковали Украину.

За прошлый месяц удалось нейтрализовать 5935 БПЛА и ракет, в частности:

дроны типа Shahed и др. — зафиксирован запуск 6463 БПЛА, перехвачено 5833 единицы. Эффективность составила 90,25 %;

ракеты крылатые и баллистические — зафиксирован запуск 138 ракет, перехвачены 102 единицы. Эффективность составила около 74%.

Общий показатель перехвата воздушных целей в марте достиг 89,9%.

Самая высокая интенсивность применения врагом ударных БПЛА была зафиксирована 24 марта, когда за сутки было выпущено около 1000 дронов. Несмотря на рекордное количество средств поражения, удалось сбить или приземлить 94,6% воздушных целей.

Эта атака стала самой масштабной с начала широкомасштабного вторжения.

Отчет ПВО за март 2026 года

Самая большая ракетная атака произошла 14 марта — из 68 запущенных ракет защитники перехватили 58. В тот же день враг атаковал 430 дронами, удалось перехватить более 400 единиц.

В министерстве отметили, что План войны Украины предусматривает выявление 100% воздушных угроз в реальном времени и перехват не менее 95% ракет и дронов.