Март-2026. ПВО Украины сбила почти 6 тыс дронов РФ
Противовоздушная оборона Украины в марте 2026 года сбила 5935 БПЛА из 6600, которыми армия РФ атаковала Украину.

Главные тезисы

  • ПВО Украины успешно сбила 5935 дронов РФ в марте 2026 года, что составило 90,25% от общего количества атакованных.
  • Во время массированных атак было перехвачено 89,9% воздушных целей, что является высоким показателем эффективности обороны.

В прошлом месяце враг продолжил тактику истощения украинского ПВО, атакуя волнами, а также комбинируя налеты ракет и беспилотников.

По данным ежедневных сводок Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время массированных атак в марте было обнаружено около 6 600 целей против 5 300 — в феврале, которыми россияне атаковали Украину.

За прошлый месяц удалось нейтрализовать 5935 БПЛА и ракет, в частности:

  • дроны типа Shahed и др. — зафиксирован запуск 6463 БПЛА, перехвачено 5833 единицы. Эффективность составила 90,25 %;

  • ракеты крылатые и баллистические — зафиксирован запуск 138 ракет, перехвачены 102 единицы. Эффективность составила около 74%.

Общий показатель перехвата воздушных целей в марте достиг 89,9%.

Самая высокая интенсивность применения врагом ударных БПЛА была зафиксирована 24 марта, когда за сутки было выпущено около 1000 дронов. Несмотря на рекордное количество средств поражения, удалось сбить или приземлить 94,6% воздушных целей.

Эта атака стала самой масштабной с начала широкомасштабного вторжения.

Отчет ПВО за март 2026 года

Самая большая ракетная атака произошла 14 марта — из 68 запущенных ракет защитники перехватили 58. В тот же день враг атаковал 430 дронами, удалось перехватить более 400 единиц.

В министерстве отметили, что План войны Украины предусматривает выявление 100% воздушных угроз в реальном времени и перехват не менее 95% ракет и дронов.

Приближение этого показателя стало возможным благодаря совместной работе авиации, различных средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это позволяет не только физически уничтожать цели, но и осуществлять их "локационную потерю", экономя дефицитный запас ракет-перехватчиков.

