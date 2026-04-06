Март-2026. ПВО Украины сбила почти 6 тыс дронов РФ

Противовоздушная оборона Украины в марте 2026 года сбила 5935 БПЛА из 6600, которыми армия РФ атаковала Украину.
Главные тезисы
- ПВО Украины успешно сбила 5935 дронов РФ в марте 2026 года, что составило 90,25% от общего количества атакованных.
- Во время массированных атак было перехвачено 89,9% воздушных целей, что является высоким показателем эффективности обороны.
ПВО Украины сбила почти 6 тыс дронов РФ в марте
В прошлом месяце враг продолжил тактику истощения украинского ПВО, атакуя волнами, а также комбинируя налеты ракет и беспилотников.
По данным ежедневных сводок Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время массированных атак в марте было обнаружено около 6 600 целей против 5 300 — в феврале, которыми россияне атаковали Украину.
За прошлый месяц удалось нейтрализовать 5935 БПЛА и ракет, в частности:
дроны типа Shahed и др. — зафиксирован запуск 6463 БПЛА, перехвачено 5833 единицы. Эффективность составила 90,25 %;
ракеты крылатые и баллистические — зафиксирован запуск 138 ракет, перехвачены 102 единицы. Эффективность составила около 74%.
Самая высокая интенсивность применения врагом ударных БПЛА была зафиксирована 24 марта, когда за сутки было выпущено около 1000 дронов. Несмотря на рекордное количество средств поражения, удалось сбить или приземлить 94,6% воздушных целей.
Эта атака стала самой масштабной с начала широкомасштабного вторжения.
Самая большая ракетная атака произошла 14 марта — из 68 запущенных ракет защитники перехватили 58. В тот же день враг атаковал 430 дронами, удалось перехватить более 400 единиц.
В министерстве отметили, что План войны Украины предусматривает выявление 100% воздушных угроз в реальном времени и перехват не менее 95% ракет и дронов.
