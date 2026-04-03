ПВО обезвредила 541 цель во время массированной атаки РФ

В течение ночи 2-3 апреля, а также в текущие сутки российские оккупанты совершали новое масштабное воздушное нападение на Украину. В этот раз враг использовал 579 дронов и ракет для усиления террора против мирных украинцев.
Главные тезисы
- Новая вражеская атака началась еще в 18:00 2 апреля.
- Благодаря работе ПВО 26 российских ракет и 515 дронов не долетели до намеченных целей.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
На этот раз враг использовал 579 средств воздушного нападения:
10 баллистических ракет Искандер-М (районы пуска — Курская, Ростовская обл., РФ);
25 крылатых ракет Х-101 (район пуска — из воздушного пространства Самарской обл., РФ);
2 крылатые ракеты Искандер-К (район пуска — Ростовская обл., РФ);
542 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым, более 330 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 цель — 26 ракет и 515 беспилотников разных типов:
24 крылатых ракет Х-101;
2 крылатые ракеты Искандер-К;
515 враждебных БпЛА разных типов.
