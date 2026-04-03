ПВО обезвредила 541 цель во время массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Read in English
Читати українською

В течение ночи 2-3 апреля, а также в текущие сутки российские оккупанты совершали новое масштабное воздушное нападение на Украину. В этот раз враг использовал 579 дронов и ракет для усиления террора против мирных украинцев.

Главные тезисы

  • Новая вражеская атака началась еще в 18:00 2 апреля.
  • Благодаря работе ПВО 26 российских ракет и 515 дронов не долетели до намеченных целей.

На этот раз враг использовал 579 средств воздушного нападения:

  • 10 баллистических ракет Искандер-М (районы пуска — Курская, Ростовская обл., РФ);

  • 25 крылатых ракет Х-101 (район пуска — из воздушного пространства Самарской обл., РФ);

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пуска — Ростовская обл., РФ);

  • 542 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым, более 330 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 цель — 26 ракет и 515 беспилотников разных типов:

  • 24 крылатых ракет Х-101;

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К;

  • 515 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?