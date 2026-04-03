Силы обороны поразили российские нефтебазу, НПЗ и полигон

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские войска успешно атаковали ряд вражеских складов, район сосредоточения и нефтебаза. Кроме того, подчеркивается, что под удары Сил обороны попали российские НПЗ "Башнефть-Новойл" и полигон.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

В минувшую ночь украинские войска атаковали склады материально-технических средств врага.

В этот раз громкие взрывы гремели вблизи села Старомлиновка на ВОТ Донетчины, поселка Вальяновское на ВОТ Луганщины и сел Красное Поле и Звездное на ВОТ Запорожской области.

Более того, указано, что под удары ВСУ попали склады боеприпасов оккупантов в районах населенных пунктов Ровеньки и Шахтерское и состав горюче-смазочных материалов в районе села Кондрючее на ТОТ Луганщины.

Также Силы обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения живой силы противника вблизи Розовки и нефтебаза в районе н.п. Молочанск Запорожской области.

Еще одной целью для ВСУ стал нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" (Уфа, Башкортостан, РФ) — начался масштабный пожар.

Следует обратить внимание на то, что указанный завод находится на расстоянии около 1400 км от государственной границы Украины.

"Башнефть-Новойл" — один из крупнейших в России производителей качественных масел (судовых, гидравлических, проворных). Мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 млн. тонн в год.

Более того, атакован полигон "Куликовский" и состав боеприпасов на ТОТ Запорожской обл.).