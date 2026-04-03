Силы обороны поразили российские нефтебазу, НПЗ и полигон
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили российские нефтебазу, НПЗ и полигон

Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины — какие результаты
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские войска успешно атаковали ряд вражеских складов, район сосредоточения и нефтебаза. Кроме того, подчеркивается, что под удары Сил обороны попали российские НПЗ "Башнефть-Новойл" и полигон.

Главные тезисы

  • Украинские войска успешно поразили множество вражеских целей.
  • Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

В минувшую ночь украинские войска атаковали склады материально-технических средств врага.

В этот раз громкие взрывы гремели вблизи села Старомлиновка на ВОТ Донетчины, поселка Вальяновское на ВОТ Луганщины и сел Красное Поле и Звездное на ВОТ Запорожской области.

Более того, указано, что под удары ВСУ попали склады боеприпасов оккупантов в районах населенных пунктов Ровеньки и Шахтерское и состав горюче-смазочных материалов в районе села Кондрючее на ТОТ Луганщины.

Также Силы обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения живой силы противника вблизи Розовки и нефтебаза в районе н.п. Молочанск Запорожской области.

Еще одной целью для ВСУ стал нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" (Уфа, Башкортостан, РФ) — начался масштабный пожар.

Следует обратить внимание на то, что указанный завод находится на расстоянии около 1400 км от государственной границы Украины.

"Башнефть-Новойл" — один из крупнейших в России производителей качественных масел (судовых, гидравлических, проворных). Мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 млн. тонн в год.

Более того, атакован полигон "Куликовский" и состав боеприпасов на ТОТ Запорожской обл.).

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника в Котлином, Шандриголовом Донецкой области и Березовом на Днепропетровщине.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?