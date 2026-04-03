Сили оборони уразили російські нафтобазу, НПЗ і полігон
Сили оборони уразили російські нафтобазу, НПЗ і полігон

Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки України - які результати
Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські війська успішно атакували низку ворожих складів, район зосередження та нафтобазу. Окрім того, наголошується, що під удари Сил оборони потрапили російські НПЗ "Башнефть-Новойл" і полігон.

Головні тези:

  • Українські війська успішно уразили велику кількість ворожих цілей.
  • Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нові діпстрайки України — які результати

Протягом минулої ночі українські війська атакували склади матеріально-технічних засобів ворога.

Цього разу гучні вибухи гриміли поблизу села Старомлинівка на ТОТ Донеччини, селища Вальянівське на ТОТ Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне на ТОТ Запорізької області.

Ба більше, вказано, що під удари ЗСУ потрапили склади боєприпасів окупантів в районах населених пунктів Ровеньки і Шахтарське та склад пально-мастильних матеріалів в районі села Кондрюче на ТОТ Луганщини.

Також Сили оборони України успішно атакували район зосередження живої сили противника у поблизу Розівки та нафтобазу у районі н.п. Молочанськ Запорізької області.

Ще однією ціллю для ЗСУ став нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" (Уфа, Башкортостан, РФ) — почалася масштабна пожежа.

Варто звернути увагу на те, що вказаний завод знаходиться на відстані близько 1400 км від державного кордону України.

"Башнефть-Новойл" — один із найбільших у рф виробників високоякісних мастил (суднових, гідравлічних, моторних). Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.

Ба більше, атаковано полігон "Куликовський" та склад боєприпасів на ТОТ Запорізької обл.).

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника в Котлиному, Шандриголовому Донецької області та Березовому на Дніпропетровщині.

