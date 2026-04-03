Сили оборони уразили російські нафтобазу, НПЗ і полігон

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські війська успішно атакували низку ворожих складів, район зосередження та нафтобазу. Окрім того, наголошується, що під удари Сил оборони потрапили російські НПЗ "Башнефть-Новойл" і полігон.
Головні тези:
- Українські війська успішно уразили велику кількість ворожих цілей.
- Масштаби завданих збитків уточнюються.
Нові діпстрайки України — які результати
Протягом минулої ночі українські війська атакували склади матеріально-технічних засобів ворога.
Цього разу гучні вибухи гриміли поблизу села Старомлинівка на ТОТ Донеччини, селища Вальянівське на ТОТ Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне на ТОТ Запорізької області.
Ба більше, вказано, що під удари ЗСУ потрапили склади боєприпасів окупантів в районах населених пунктів Ровеньки і Шахтарське та склад пально-мастильних матеріалів в районі села Кондрюче на ТОТ Луганщини.
Також Сили оборони України успішно атакували район зосередження живої сили противника у поблизу Розівки та нафтобазу у районі н.п. Молочанськ Запорізької області.
Ще однією ціллю для ЗСУ став нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" (Уфа, Башкортостан, РФ) — почалася масштабна пожежа.
Варто звернути увагу на те, що вказаний завод знаходиться на відстані близько 1400 км від державного кордону України.
Ба більше, атаковано полігон "Куликовський" та склад боєприпасів на ТОТ Запорізької обл.).
