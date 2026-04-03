"Я попросив їх". Зеленський розкрив правду про переговори з Іраном

За словами глави держави Володимира Зеленського, він робив усе можливе, щоб врятувати українців від іранських “шахедів” і навіть просив Тегеран зупинити постачання цих дронів Росії.
Головні тези:
- Президент України вважає Іран спільником Росії.
- Фактично Тегеран просто обманув Володимира Зеленського.
Зеленський намагався домовитися з Іраном
Глава держави не приховує, що в України з Іраном завждили були складні відносини.
Однак це ніколи не було провиною офіційного Києва.
До прикладу, український лідер нагадав про збиття Іраном українського літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року. Цей удар забрав життя 176 осіб.
Ба більше, одразу після 24 лютого 2022 року Іран почав постачати Росії "шахеди", що досі вбивають невинних українців.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-