"Я попросив їх". Зеленський розкрив правду про переговори з Іраном

За словами глави держави Володимира Зеленського, він робив усе можливе, щоб врятувати українців від іранських “шахедів” і навіть просив Тегеран зупинити постачання цих дронів Росії.

Зеленський намагався домовитися з Іраном

Глава держави не приховує, що в України з Іраном завждили були складні відносини.

Однак це ніколи не було провиною офіційного Києва.

Ми пережили важкі часи і лише втрачали. Ми нічого їм не зробили, — зазначив Зеленський.

До прикладу, український лідер нагадав про збиття Іраном українського літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року. Цей удар забрав життя 176 осіб.

Вони збили наш літак, убили наших пасажирів та екіпаж. Вони цього не визнали та не пустили експертів, — наголосив Зеленський.

Ба більше, одразу після 24 лютого 2022 року Іран почав постачати Росії "шахеди", що досі вбивають невинних українців.