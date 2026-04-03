Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами — відео

Вранці 3 квітня країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на мирні українські міста та села. ПС ЗСУ попередили про зліт бомбардувальників стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160, а також рух сотень ударних БпЛА.

Атака Росії на Україну 3 квітня — що відомо

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, ворог завдав уже 10 ударів балістичними ракетами по прифронтових регіонах.

Близько 10:23 пролунала масштабна тривога на тлі підняття винищувача МіГ-31К у Росії.

Над Вінницькою областю наразі знаходиться велика кількість ворожих дронів.

Станом на 7:00 було зафіксовано близько 240 дронів, а до 10:00 їх уже понад 400.

Найбільш інтенсивна активність зафіксована у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській областях, а також із Сумської області на південь.

Також чимало російських дронів і ракет летить у напрямку Київщини. У столиці та області повідомляють про роботу ППО.

Окрім того, вказано, що "Шахеди" летять на дуже низьких висотах, щоб ускладнити їх перехоплення силами ППО.

В Обухові один з дронів влучив у житлову багатоповерхівку.

За словами очевидців, густий стовп диму підіймається над Коростенем Житомирської області. Місцеві мешканці заявляють про гучний вибух.

Близько 11:25 стало відомо, що російські ракети летять на Вінницю, Житомир і Бердичів.