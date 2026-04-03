Росія атакувала Херсон і Суми — 11 постраждалих
Херсонська ОВА
Щонайменше 7 місцевих мешканців постраждали внаслідок російського удару по маршрутному таксі у Херсоні. Окрім того, про 4 потерпілих після ворожих нападів повідомляють у Сумах.

Головні тези:

  • Водій маршрутки у Херсоні перебуває у важкому стані.
  • Один із безпілотників поцілив у ТРЦ у центрі Сум. 

Херсон і Суми знову потрапили під удари Росії

Вранці 3 квітня ворог завдав удару дроном по маршрутці у Дніпровському районі Херсона.

Спочатку місцева влада заявила про п'ятьох потерпілих.

Однак згодом глава Херсонської МВА Ярослав Шанько офіційно підтвердив, що кількість постраждалих зросла до 7.

За його словам, довелося шпиталізувати дівчину 19 років, трьох жінок 68, 50 і 43 років та трьох чоловіків 71, 63 та 51 років.

В усіх потерпілих — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, множинні уламкові поранення рук, ніг, тулубів, — зазначив очільник міськадміністрації.

Окрім того, наголошується, що 51-річний водій автобуса у тяжкому стані.

Чоловік дістав множинні поранення черевної порожнини та ніг. Лікарні борються за його життя. Решта 6 поранених у стані середньої тяжкості, — повідомив Шанько.

Також повідомляється, що 4 людини постраждали внаслідок російських ударів по місту Суми вранці 3 квітня.

Із самого ранку ворог атакує і обласний центр. Один із безпілотників поцілив у ТРЦ у центрі Сум. Попередньо постраждали 4 людей, — заявив голова ОВА Олег Григоров.

