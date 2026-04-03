Россия атаковала Херсон и Сумы — 11 пострадавших

По меньшей мере, 7 местных жителей пострадали в результате российского удара по маршрутному такси в Херсоне. Кроме того, о 4 потерпевших после вражеских нападений сообщают в Сумах.
Главные тезисы
- Водитель маршрутки в Херсоне находится в тяжелом состоянии.
- Один из беспилотников попал в ТРЦ в центре Сум.
Херсон и Сумы снова попали под удары России
Утром 3 апреля враг нанес удар дроном по маршрутке в Днепровском районе Херсона.
Сначала местные власти заявили о пяти пострадавших.
Однако впоследствии глава Херсонской МВА Ярослав Шанько официально подтвердил, что количество пострадавших возросло до 7 человек.
По его словам, пришлось госпитализировать девушку 19 лет, троих женщин 68, 50 и 43 лет и троих мужчин 71, 63 и 51 года.
Кроме того, указано, что 51-летний водитель автобуса находится в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что 4 человека пострадали в результате российских ударов по городу Сумы утром 3 апреля.
