Россия атаковала Херсон и Сумы — 11 пострадавших
Херсонская ОВА
Херсон и Сумы снова попали под удары России
По меньшей мере, 7 местных жителей пострадали в результате российского удара по маршрутному такси в Херсоне. Кроме того, о 4 потерпевших после вражеских нападений сообщают в Сумах.

Главные тезисы

  • Водитель маршрутки в Херсоне находится в тяжелом состоянии.
  • Один из беспилотников попал в ТРЦ в центре Сум.

Утром 3 апреля враг нанес удар дроном по маршрутке в Днепровском районе Херсона.

Сначала местные власти заявили о пяти пострадавших.

Однако впоследствии глава Херсонской МВА Ярослав Шанько официально подтвердил, что количество пострадавших возросло до 7 человек.

По его словам, пришлось госпитализировать девушку 19 лет, троих женщин 68, 50 и 43 лет и троих мужчин 71, 63 и 51 года.

У всех пострадавших — взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, множественные обломочные ранения рук, ног, туловищ, — отметил глава горадминистрации.

Кроме того, указано, что 51-летний водитель автобуса находится в тяжелом состоянии.

Мужчина получил множественные ранения брюшной полости и ног. В больнице борются за его жизнь. Остальные 6 ранены в состоянии средней тяжести, — сообщил Шанько.

Также сообщается, что 4 человека пострадали в результате российских ударов по городу Сумы утром 3 апреля.

С самого утра враг атакует и областной центр. Один из беспилотников попал в ТРЦ в центре Сум. Предварительно пострадали 4 человека, — заявил председатель ОВА Олег Григоров.

