Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами — видео

Утром 3 апреля страна-агрессор РФ начала новую воздушную атаку на мирные украинские города и села. ПС ВСУ предупредили о взлете бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, а также движении сотен ударных БпЛА.

Атака России на Украину 3 апреля — что известно

С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, враг нанес уже 10 ударов баллистическими ракетами по прифронтовым регионам.

Около 10:23 прозвучала масштабная тревога на фоне поднятия истребителя МиГ-31К в России.

Над Винницкой областью находится большое количество вражеских дронов.

По состоянию на 7:00 было зафиксировано около 240 дронов, а к 10:00 их уже более 400.

Наиболее интенсивная активность зафиксирована в Кировоградской, Винницкой, Черкасской областях и из Сумской области на юг.

Также немало российских дронов и ракет летит по направлению к Киевщине. В столице и области сообщают о работе ПВО.

Кроме того, указано, что "Шахеды" летят на очень низких высотах, чтобы усложнить их перехват силами ПВО.

В Обухове один из дронов попал в жилую многоэтажку.

По словам очевидцев, густой столб дыма поднимается над Коростенем Житомирской области. Местные жители заявляют о громком взрыве.

Около 11:25 стало известно, что российские ракеты летят на Винницу, Житомир и Бердичев.