Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 3 апреля – что известно
Read in English
Читати українською

Утром 3 апреля страна-агрессор РФ начала новую воздушную атаку на мирные украинские города и села. ПС ВСУ предупредили о взлете бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, а также движении сотен ударных БпЛА.

Главные тезисы

  • Густой столб дыма поднимается над Коростенем Житомирской области.
  • ПВО активно работает в Киевской области.

С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, враг нанес уже 10 ударов баллистическими ракетами по прифронтовым регионам.

Около 10:23 прозвучала масштабная тревога на фоне поднятия истребителя МиГ-31К в России.

Над Винницкой областью находится большое количество вражеских дронов.

По состоянию на 7:00 было зафиксировано около 240 дронов, а к 10:00 их уже более 400.

Наиболее интенсивная активность зафиксирована в Кировоградской, Винницкой, Черкасской областях и из Сумской области на юг.

Также немало российских дронов и ракет летит по направлению к Киевщине. В столице и области сообщают о работе ПВО.

Кроме того, указано, что "Шахеды" летят на очень низких высотах, чтобы усложнить их перехват силами ПВО.

В Обухове один из дронов попал в жилую многоэтажку.

По словам очевидцев, густой столб дыма поднимается над Коростенем Житомирской области. Местные жители заявляют о громком взрыве.

Около 11:25 стало известно, что российские ракеты летят на Винницу, Житомир и Бердичев.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?