Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами — видео

Утром 3 апреля страна-агрессор РФ начала новую воздушную атаку на мирные украинские города и села. ПС ВСУ предупредили о взлете бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, а также движении сотен ударных БпЛА.
Главные тезисы
- Густой столб дыма поднимается над Коростенем Житомирской области.
- ПВО активно работает в Киевской области.
Атака России на Украину 3 апреля — что известно
С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
По его словам, враг нанес уже 10 ударов баллистическими ракетами по прифронтовым регионам.
Около 10:23 прозвучала масштабная тревога на фоне поднятия истребителя МиГ-31К в России.
Над Винницкой областью находится большое количество вражеских дронов.
По состоянию на 7:00 было зафиксировано около 240 дронов, а к 10:00 их уже более 400.
Наиболее интенсивная активность зафиксирована в Кировоградской, Винницкой, Черкасской областях и из Сумской области на юг.
Также немало российских дронов и ракет летит по направлению к Киевщине. В столице и области сообщают о работе ПВО.
Кроме того, указано, что "Шахеды" летят на очень низких высотах, чтобы усложнить их перехват силами ПВО.
В Обухове один из дронов попал в жилую многоэтажку.
По словам очевидцев, густой столб дыма поднимается над Коростенем Житомирской области. Местные жители заявляют о громком взрыве.
Около 11:25 стало известно, что российские ракеты летят на Винницу, Житомир и Бердичев.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-