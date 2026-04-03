"Я попросил их". Зеленский раскрыл правду о переговорах с Ираном

По словам главы государства Владимира Зеленского, он делал все возможное, чтобы спасти украинцев от иранских "шахедов" и даже просил Тегеран остановить поставки этих дронов России.

Глава государства не скрывает, что у Украины с Ираном всегда были сложные отношения.

Однако это никогда не было виной официального Киева.

Мы пережили трудные времена и только теряли. Мы ничего им не сделали, — отметил Зеленский.

К примеру, украинский лидер напомнил об уничтожении Ираном украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Этот удар унес жизни 176 человек.

Они сбили наш самолет, убили наших пассажиров и экипаж. Они этого не признали и не пустили экспертов, — подчеркнул Зеленский.

Более того, сразу после 24 февраля 2022 года Иран начал поставлять России "шахеды", которые до сих пор убивают невинных украинцев.