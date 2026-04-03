"Я попросил их". Зеленский раскрыл правду о переговорах с Ираном
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Clash Report

По словам главы государства Владимира Зеленского, он делал все возможное, чтобы спасти украинцев от иранских "шахедов" и даже просил Тегеран остановить поставки этих дронов России.

Главные тезисы

  • Президент Украины считает Иран сообщником России.
  • Фактически Тегеран просто обманул Владимира Зеленского.

Глава государства не скрывает, что у Украины с Ираном всегда были сложные отношения.

Однако это никогда не было виной официального Киева.

Мы пережили трудные времена и только теряли. Мы ничего им не сделали, — отметил Зеленский.

К примеру, украинский лидер напомнил об уничтожении Ираном украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Этот удар унес жизни 176 человек.

Они сбили наш самолет, убили наших пассажиров и экипаж. Они этого не признали и не пустили экспертов, — подчеркнул Зеленский.

Более того, сразу после 24 февраля 2022 года Иран начал поставлять России "шахеды", которые до сих пор убивают невинных украинцев.

Я хотел положить этому конец. Я попросил их. Они пообещали, что будет не больше одной партии дронов, а на самом деле продолжали врать и раздавать оружие. Вот почему я считаю их сообщниками России.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?