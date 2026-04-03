У Криму розбився російський Су-30
Категорія
Події
Дата публікації

Read in English
Джерело:  online.ua

3 квітня офіційно стало відомо, що російський двомісний багатоцільовий винищувач 4 покоління зазнав авіакатастрофи в українському Криму, який тимчасово окупований РФ.

Головні тези:

  • Су-30 здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту.
  • Це вже 4 літак, який ворог втратив за останні кілька днів.

Про це повідомляє вороже пропагандистське видання «Коммерсантъ» із посиланням на Міністерства оборони РФ.

Сьогодні близько 11:00 мск в Республіці Крим при виконанні плану навчально-треніровочного полета потерпіл аварію літак Су-30, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, стверджується, що російський винищувач здійснював політ без боєкомплекта.

У ворожому оборонному відомстві запевняють, що екіпаж літака катапультувався та евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою.

Загрози життю льотчиків немає, — наводить видання повідомлення відомства.

Варто звернути увагу на те, що це вже четвертий літак, який армія РФ втратила за останні кілька днів.

Нагадаємо, Су-30 — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++, який розробили на базі Су-27УБ.

Його ключові завдання — завоювання переваги в повітрі, далеке патрулювання, супровод літаків дальньої авіації, радіолокаційне спостереження, наведення і управління.

Ба більше, ворог може його використовувати його як навчально-бойовий літак.

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?