У Криму розбився російський Су-30

3 квітня офіційно стало відомо, що російський двомісний багатоцільовий винищувач 4 покоління зазнав авіакатастрофи в українському Криму, який тимчасово окупований РФ.
Головні тези:
- Су-30 здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту.
- Це вже 4 літак, який ворог втратив за останні кілька днів.
Росія втратила ще один Су-30
Про це повідомляє вороже пропагандистське видання «Коммерсантъ» із посиланням на Міністерства оборони РФ.
Окрім того, стверджується, що російський винищувач здійснював політ без боєкомплекта.
У ворожому оборонному відомстві запевняють, що екіпаж літака катапультувався та евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою.
Варто звернути увагу на те, що це вже четвертий літак, який армія РФ втратила за останні кілька днів.
Нагадаємо, Су-30 — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++, який розробили на базі Су-27УБ.
Його ключові завдання — завоювання переваги в повітрі, далеке патрулювання, супровод літаків дальньої авіації, радіолокаційне спостереження, наведення і управління.
Ба більше, ворог може його використовувати його як навчально-бойовий літак.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-