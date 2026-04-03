У Криму розбився російський Су-30

3 квітня офіційно стало відомо, що російський двомісний багатоцільовий винищувач 4 покоління зазнав авіакатастрофи в українському Криму, який тимчасово окупований РФ.

Росія втратила ще один Су-30

Про це повідомляє вороже пропагандистське видання «Коммерсантъ» із посиланням на Міністерства оборони РФ.

Сьогодні близько 11:00 мск в Республіці Крим при виконанні плану навчально-треніровочного полета потерпіл аварію літак Су-30, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, стверджується, що російський винищувач здійснював політ без боєкомплекта.

У ворожому оборонному відомстві запевняють, що екіпаж літака катапультувався та евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою.

Загрози життю льотчиків немає, — наводить видання повідомлення відомства.

Варто звернути увагу на те, що це вже четвертий літак, який армія РФ втратила за останні кілька днів.

Нагадаємо, Су-30 — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++, який розробили на базі Су-27УБ.

Його ключові завдання — завоювання переваги в повітрі, далеке патрулювання, супровод літаків дальньої авіації, радіолокаційне спостереження, наведення і управління.