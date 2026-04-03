Ми готуємося до війни — Лукашенко

1 квітня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно оголосив, що його країна почала активно готуватися до війни на тлі останній подій на міжнародній арені.
Головні тези:
- Лукашенко хоче, щоб його армію боялися інші країни.
- На переконання диктатора, лише це вбереже Білорусь від війни.
Лукашенко готує Білорусь до війни
Гучна заява соратника Путіна пролунала під час наради для підсумування комплексної перевірки Збройних сил РБ.
Її учасниками стали кілька сотень військовослужбовців, зокрема найвищого рангу.
За словами Лукашенка, армія Білорусі повинна вміти воювати, щоб її усі боялися.
На цьому тлі поплічник Путіна почав запевняти, що його країна, мовляв, не хоче війни, "але армія саме для цього й призначена".
