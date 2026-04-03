Ми готуємося до війни — Лукашенко

Джерело:  online.ua

1 квітня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно оголосив, що його країна почала активно готуватися до війни на тлі останній подій на міжнародній арені.

Головні тези:

  • Лукашенко хоче, щоб його армію боялися інші країни.
  • На переконання диктатора, лише це вбереже Білорусь від війни.

Гучна заява соратника Путіна пролунала під час наради для підсумування комплексної перевірки Збройних сил РБ.

Її учасниками стали кілька сотень військовослужбовців, зокрема найвищого рангу.

За словами Лукашенка, армія Білорусі повинна вміти воювати, щоб її усі боялися.

Мирного часу бути не може. Ми готуємося до війни. І в цій аудиторії, і не тільки в ній, люди повинні розуміти: ми категорично проти війни. Особливо наші офіцери, наші солдати, Збройні сили. Бо ми знаємо, що таке війна.

Олександр Лукашенко 

Білоруський диктатор

На цьому тлі поплічник Путіна почав запевняти, що його країна, мовляв, не хоче війни, "але армія саме для цього й призначена".

Якщо раптом хтось вирішить з нами розмовляти й дивитися на нас крізь приціл зброї — ми відповімо. До цього готуємося, — заявив самопроголошений президент Білорусі.

