Мы готовимся к войне — Лукашенко
Источник:  online.ua

1 апреля нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко публично объявил, что его страна начала активно готовиться к войне на фоне последних событий на международной арене.

Главные тезисы

  • Лукашенко хочет, чтобы его армию боялись другие страны.
  • По убеждению диктатора, только это убережет Беларусь от войны.

Громкое заявление соратника Путина прозвучало во время совещания для подведения итогов комплексной проверки Вооруженных сил РБ.

Ее участниками стали несколько сотен военнослужащих, в том числе высшего ранга.

По словам Лукашенко, армия Беларуси должна уметь воевать, чтобы ее все боялись.

Мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, и не только в ней, люди должны понимать: мы категорически против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Мы знаем, что такое война.

Александр Лукашенко

Беларуский диктатор

На этом фоне приспешник Путина начал уверять, что его страна, мол, не хочет войны, но армия именно для этого и предназначена.

Если вдруг кто-нибудь решит с нами разговаривать и смотреть на нас сквозь прицел оружия — мы ответим. К этому готовимся, — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

