Мы готовимся к войне — Лукашенко

1 апреля нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко публично объявил, что его страна начала активно готовиться к войне на фоне последних событий на международной арене.
Главные тезисы
- Лукашенко хочет, чтобы его армию боялись другие страны.
- По убеждению диктатора, только это убережет Беларусь от войны.
Лукашенко готовит Беларусь к войне
Громкое заявление соратника Путина прозвучало во время совещания для подведения итогов комплексной проверки Вооруженных сил РБ.
Ее участниками стали несколько сотен военнослужащих, в том числе высшего ранга.
По словам Лукашенко, армия Беларуси должна уметь воевать, чтобы ее все боялись.
На этом фоне приспешник Путина начал уверять, что его страна, мол, не хочет войны, но армия именно для этого и предназначена.
