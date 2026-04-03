3 апреля официально стало известно, что российский двухместный многоцелевой истребитель 4 поколения потерпел авиакатастрофу в украинском Крыму, временно оккупированном РФ.

Об этом сообщает вражеское пропагандистское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Сегодня около 11:00 мск в Республике Крым при выполнении плана учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, утверждается, что российский истребитель совершал полет без боекомплекта.

Во вражеском оборонном ведомстве уверяют, что экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой.

Угрозы жизни лётчиков нет, — приводит издание сообщения ведомства.

Стоит обратить внимание, что это уже четвертый самолет, который армия РФ потеряла за последние несколько дней.

Напомним, Су-30 — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный на базе Су-27УБ.

Его ключевые задачи — завоевание преимущества в воздухе, дальнее патрулирование, сопровождение самолетов дальней авиации, радиолокационное наблюдение, наведение и управление.