3 апреля официально стало известно, что российский двухместный многоцелевой истребитель 4 поколения потерпел авиакатастрофу в украинском Крыму, временно оккупированном РФ.
Главные тезисы
- Су-30 способен выполнять боевые задачи, связанные с большой дальностью и длительностью полета.
- Это уже 4 борт, который враг потерял за последние несколько дней.
Россия потеряла еще один Су-30
Об этом сообщает вражеское пропагандистское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Кроме того, утверждается, что российский истребитель совершал полет без боекомплекта.
Во вражеском оборонном ведомстве уверяют, что экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой.
Стоит обратить внимание, что это уже четвертый самолет, который армия РФ потеряла за последние несколько дней.
Напомним, Су-30 — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный на базе Су-27УБ.
Его ключевые задачи — завоевание преимущества в воздухе, дальнее патрулирование, сопровождение самолетов дальней авиации, радиолокационное наблюдение, наведение и управление.
Более того, враг может его использовать как учебно-боевой самолет.
