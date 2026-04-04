"Найкраща за ці останні 10 місяців". У Мі-6 оцінили ситуацію на українському фронті

Британська розвідка Мі-6 оголосила, що ситуація на російсько-українському фронті наразі найкраща у розрізі останніх 10 місяців. Такою оцінкою поділився глава держави Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, не лише Україна помічає власні успіхи на полі бою — про них також знають союзники Києва, зокрема Британія.

Володимир Зеленський наголосив, що станом на сьогодні Сили оборони у невеличкому плюсі.

Звільнили близько 20 квадратних кілометрів, це якщо порівнювати те, де вдалося просунутись окупанту, і де нам вдалося звільнити нашу територію. Загалом фронт тримається. Тому висновок британської розвідки такий — ситуація складна, але найкраща за ці останні 10 місяців. Це справедливий висновок. Володимир Зеленський Президент україни

На цьому тлі глава держави висловив вдячність усім українським підрозділам, які добилися таких вражаючих результатів.

Окрім того, Володимир Зеленський відреагував на те, що диктатор Путін відмовився від пропозиції Києва щодо великоднього перемирʼя.

На переконання українського лідера, країна-агресорка дійсно до цього не готова.