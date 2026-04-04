"Лучшая за эти последние 10 месяцев". В Ми-6 оценили ситуацию на украинском фронте

Британская разведка Ми-6 объявила, что ситуация на российско-украинском фронте лучшая в разрезе последних 10 месяцев. Такой оценкой поделился глава государства Владимир Зеленский.

Зеленский раскрыл детали отчета от Ми-6

Как отметил глава государства, не только Украина замечает собственные успехи на поле боя — о них также знают союзники Киева, в частности Британия.

Владимир Зеленский подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Силы обороны в небольшом плюсе.

Освободили около 20 квадратных километров, если сравнивать то, где удалось продвинуться оккупанту, и где нам удалось освободить нашу территорию. В общем, фронт держится. Поэтому вывод британской разведки таков — ситуация сложная, но лучшая за последние 10 месяцев. Это справедливый вывод. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил благодарность всем украинским подразделениям, которые добились столь впечатляющих результатов.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на то, что диктатор Путин отказался от предложения Киева о пасхальном перемирии.

По мнению украинского лидера, страна-агрессорка действительно к этому не готова.