ППО знешкодила 541 ціль під час масованої атаки РФ

Протягом ночі 2-3 квітня, а також поточної доби російські окупанти здійснювали новий масштабний повітряний напад на Україну. Цього разу ворог використав 579 дронів і ракет для посилення терору проти мирних українців.
Головні тези:
- Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 2 квітня.
- Завдяки роботі ППО 26 російських ракет та 515 дронів не долетіли до намічених цілей.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Цього разу ворог використав 579 засобів повітряного нападу:
10 балістичних ракет Іскандер-М (райони пуску — Курська, Ростовська обл., РФ);
25 крилатих ракет Х-101 (район пуску — із повітряного простору Самарської обл., РФ);
2 крилаті ракети Іскандер-К (район пуску — Ростовська обл., РФ);
542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, понад 330 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль — 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:
24 крилатих ракет Х-101;
2 крилаті ракети Іскандер-К;
515 ворожих БпЛА різних типів.
