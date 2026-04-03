ППО знешкодила 541 ціль під час масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
Read in English

Протягом ночі 2-3 квітня, а також поточної доби російські окупанти здійснювали новий масштабний повітряний напад на Україну. Цього разу ворог використав 579 дронів і ракет для посилення терору проти мирних українців.

  • Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 2 квітня.
  • Завдяки роботі ППО 26 російських ракет та 515 дронів не долетіли до намічених цілей.

Цього разу ворог використав 579 засобів повітряного нападу:

  • 10 балістичних ракет Іскандер-М (райони пуску — Курська, Ростовська обл., РФ);

  • 25 крилатих ракет Х-101 (район пуску — із повітряного простору Самарської обл., РФ);

  • 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пуску — Ростовська обл., РФ);

  • 542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, понад 330 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль — 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

  • 24 крилатих ракет Х-101;

  • 2 крилаті ракети Іскандер-К;

  • 515 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?