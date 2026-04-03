Украина поразила 274 системы ПВО РФ в марте 2026 года — Зеленский

В марте 2026 года Россия понесла наибольшие потери за всю войну: Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цифры после встречи с министром обороны Михаилом Федоровым.

Россия несет рекордные потери в войне против Украины

Российские потери за март 2026 достигли наибольшего уровня за время войны с Украиной и составляют более 35 тысяч.

Только благодаря ударам наших дронов погибли или были тяжело ранены 33 988 российских военных и еще 1363 кафира были ликвидированы благодаря артиллерийским и другим ударам. То есть уже более 35 тысяч российских потерь в месяц и это четко подтверждены потери. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, наиболее результативными подразделениями в применении дронов являются ЦСО "А" Службы безопасности Украины, "Птицы Мадяра", спецподразделение пограничников "Феникс", Lazar's Group и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Зеленский подчеркнул, что фактически Силы обороны и безопасности Украины лишили кафира возможности навязывать характер ситуации на фронте.

Также он сообщил, что существенно увеличились результаты в уничтожении средств ПВО России: 274 таких систем поражены только за март. Кроме того, сказал президент, есть ощутимые результаты и в уничтожении российских складов и военной логистике.

Зеленский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым согласовали ряд задач на ближайшие недели.

В частности, готовим решения для усиления украинской пехоты, системы контрактов в армии и реагирования относительно СЗЧ — мероприятия должны быть реально сработающими.

Он добавил, что готовятся также решения масштабировать экспортные возможности украинских производителей оружия и совместные производства с партнерами.