Украина поразила 274 системы ПВО РФ в марте 2026 года — Зеленский

В марте 2026 года Россия понесла наибольшие потери за всю войну: Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цифры после встречи с министром обороны Михаилом Федоровым.
Главные тезисы
- Украина уничтожила 274 системы ПВО РФ в марте 2026 года, достигнув рекордных успехов за время войны.
- В результате ударов украинских дронов по российским военным погибли более 35 тысяч человек, что стало самым крупным поражением для России в этой войне.
Россия несет рекордные потери в войне против Украины
Российские потери за март 2026 достигли наибольшего уровня за время войны с Украиной и составляют более 35 тысяч.
По словам главы государства, наиболее результативными подразделениями в применении дронов являются ЦСО "А" Службы безопасности Украины, "Птицы Мадяра", спецподразделение пограничников "Феникс", Lazar's Group и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
Также он сообщил, что существенно увеличились результаты в уничтожении средств ПВО России: 274 таких систем поражены только за март. Кроме того, сказал президент, есть ощутимые результаты и в уничтожении российских складов и военной логистике.
Зеленский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым согласовали ряд задач на ближайшие недели.
В частности, готовим решения для усиления украинской пехоты, системы контрактов в армии и реагирования относительно СЗЧ — мероприятия должны быть реально сработающими.
Он добавил, что готовятся также решения масштабировать экспортные возможности украинских производителей оружия и совместные производства с партнерами.
