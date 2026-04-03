Україна уразила 274 системи ППО РФ у березні 2026 року — Зеленський

У березні 2026 року Росія зазнала найбільших втрат за всю війну: Президент України Володимир Зеленський розкрив цифри після зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим.
Головні тези:
- Україна уражила 274 системи протиповітряної оборони РФ за березень 2026 року, що стало рекордною цифрою за час війни.
- Російські втрати становлять понад 35 тисяч осіб, з яких понад 33 тисячі було знищено завдяки ударам українських дронів.
Росія несе рекордні втрати у війні проти України — Зеленський
Російські втрати за березень 2026 року сягнули найбільшого рівня за час війни з Україною і становлять понад 35 тисяч.
За словами глави держави, найбільш результативними підрозділами в застосуванні дронів є ЦСО "А" Служби безпеки України, "Птахи Мадяра", спецпідрозділ прикордонників "Фенікс", Lazar’s Group і 95-та окрема десантно-штурмова бригада.
Також він повідомив, що суттєво збільшились результати у знищенні засобів ППО Росії: 274 такі системи уражено тільки за березень. Крім того, сказав президент, є відчутні результати й у знищенні російських складів та військової логістики.
Зеленський розповів, що разом із міністром оборони України Михайлом Федоровим погодили ряд завдань на найближчі тижні.
Зокрема, готуємо рішення для посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування щодо СЗЧ — заходи повинні бути такими, що реально спрацюють.
Він додав, що готуються також рішення, щоб масштабувати експортні можливості українських виробників зброї та спільні виробництва з партнерами.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-