Ребенок и две женщины погибли в результате атаки России на Одессу
Ночью 6 апреля российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Одессу ударными беспилотниками. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни трех мирных жителей города: матери и ее ребенка, а также 53-летней женщины. Еще 10 человек были ранены.

  • В результате атаки повреждены жилые комплексы и частные дома.
  • Коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий.

Атака России на Одессу 6 апреля — что известно

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

В результате ночной вражеской атаки, к сожалению, известно о трех погибших, среди них — ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким. Также 10 человек пострадали. 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы: один пациент находится в нейрохирургии, другой — в отделении интенсивной терапии ожогового профиля.

Сергей Лысак

Глава Одесской МВА

По его словам, 8 гражданских находятся в состоянии средней тяжести, в том числе 2-летний малыш и двое подростков 17 и 18 лет.

Лисак подтвердил, что в Приморском районе под удар врага попал жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов.

По утрам коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы.

Что касается ситуации в Киевском районе, то там идет ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов.

Пострадало одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

Специалисты принимают заявления от владельцев поврежденного жилья на получение помощи из городского бюджета по программе «єВідновлення».

