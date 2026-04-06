Ребенок и две женщины погибли в результате атаки России на Одессу

Ночью 6 апреля российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Одессу ударными беспилотниками. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни трех мирных жителей города: матери и ее ребенка, а также 53-летней женщины. Еще 10 человек были ранены.
Главные тезисы
- В результате атаки повреждены жилые комплексы и частные дома.
- Коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий.
Атака России на Одессу 6 апреля — что известно
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
По его словам, 8 гражданских находятся в состоянии средней тяжести, в том числе 2-летний малыш и двое подростков 17 и 18 лет.
Лисак подтвердил, что в Приморском районе под удар врага попал жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов.
По утрам коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы.
Что касается ситуации в Киевском районе, то там идет ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов.
Специалисты принимают заявления от владельцев поврежденного жилья на получение помощи из городского бюджета по программе «єВідновлення».
