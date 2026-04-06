Путин "прячет" производство ракет в Сибири из-за украинских ударов

"Роскосмос" объявил о переносе производственных мощностей из Химок (Московская область) в Омск в Сибири и Перми у Уральских гор.
Главные тезисы
- Роскосмос переносит производство ракет в Сибирь из-за украинских дальнобойных ударов, связанных с усилением ситуации на границе.
- Перемещение производства ракет в Омск и Пермь связано с высокими накладными расходами в текущем местоположении.
Россия переносит производство ракет в Сибирь из-за украинских ударов
По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева переезжает из Химок в Омск. Производство ракетных двигателей, расположенное в Химках, будет перенесено в Пермь.
Баканов объяснил решение высокими накладными расходами:
Стоимость промышленного серийного производства в Химках становится избыточной из-за высоких накладных расходов.
Однако наблюдатели связывают перемещение с усилением украинских дальнобойных ударов.
В марте эксминистр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности" от украинских атак, предупредив, что они могут доходить до Уральских гор и дальше.
В январе "Роскосмос" уже был вынужден перенести разработку ракет-носителей "Ангара" из Московского центра Хруничева в филиал в Омске. За последние две недели Украина нанесла несколько ударов по российским экспортным терминалам на Балтике (Приморск и Усть-Луга), выведя их из строя, а также поразила один из крупнейших заводов по производству взрывчатки в городе Чапаевск.
В ночь на 2 апреля дроны ВСУ подожгли нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе, который перерабатывает 7,3 млн тонн нефти в год и расположен примерно в 1400 км от границы Украины.
Владимир Зеленский заявил, что союзники просили его ограничить атаки на российские энергообъекты из-за глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива.
Однако президент подчеркнул, что не будет останавливать удары, пока Россия продолжает бить по украинской энергетике:
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-