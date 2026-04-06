Путин "прячет" производство ракет в Сибири из-за украинских ударов

"Роскосмос" объявил о переносе производственных мощностей из Химок (Московская область) в Омск в Сибири и Перми у Уральских гор.

Россия переносит производство ракет в Сибирь из-за украинских ударов

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева переезжает из Химок в Омск. Производство ракетных двигателей, расположенное в Химках, будет перенесено в Пермь.

Хотя Роскосмос позиционирует себя как гражданское агентство, оно тесно связано с производством ракет для войны России против Украины. В частности, речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах с ядерным потенциалом РС-28 "Сармат", которые российские медиа называют "самым смертельным оружием в мире" (хотя испытания ракеты провалились по меньшей мере пять раз).

Баканов объяснил решение высокими накладными расходами:

Стоимость промышленного серийного производства в Химках становится избыточной из-за высоких накладных расходов.

Однако наблюдатели связывают перемещение с усилением украинских дальнобойных ударов.

В марте эксминистр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности" от украинских атак, предупредив, что они могут доходить до Уральских гор и дальше.

А спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что "невозможно" оградить всю критическую инфраструктуру России от ударов дронов.

В январе "Роскосмос" уже был вынужден перенести разработку ракет-носителей "Ангара" из Московского центра Хруничева в филиал в Омске. За последние две недели Украина нанесла несколько ударов по российским экспортным терминалам на Балтике (Приморск и Усть-Луга), выведя их из строя, а также поразила один из крупнейших заводов по производству взрывчатки в городе Чапаевск.

В ночь на 2 апреля дроны ВСУ подожгли нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе, который перерабатывает 7,3 млн тонн нефти в год и расположен примерно в 1400 км от границы Украины.

Владимир Зеленский заявил, что союзники просили его ограничить атаки на российские энергообъекты из-за глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива.

Однако президент подчеркнул, что не будет останавливать удары, пока Россия продолжает бить по украинской энергетике: