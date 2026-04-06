Путін "ховає" виробництво ракет у Сибіру через українські удари

"Роскосмос" оголосив про перенесення виробничих потужностей із Хімок (Московська область) до Омська в Сибіру та Пермі біля Уральських гір.
Головні тези:
- Роскосмос переносить виробництво ракет у Сибір через високі накладні витрати.
- Рішення про переміщення виробничих потужностей пов'язане з посиленням українських далекобійних ударів.
Росія переносить виробництво ракет у Сибір через українські удари
За словами глави "Роскосмосу" Дмитра Баканова, Державний космічний науково-виробничий центр імені Хрунічева переїжджає з Хімок до Омська. Виробництво ракетних двигунів, яке розташоване в Хімках, буде перенесено до Пермі.
Баканов пояснив рішення високими накладними витратами:
Вартість промислового серійного виробництва в Хімках стає надмірною через високі накладні витрати.
Однак спостерігачі пов’язують переміщення з посиленням українських далекобійних ударів.
У березні ексміністр оборони, а нині секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що "жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці" від українських атак, попередивши, що вони можуть сягати Уральських гір і далі.
У січні "Роскосмос" уже був змушений перенести розробку ракет-носіїв "Ангара" з Московського центру Хрунічева до філії в Омську. За останні два тижні Україна завдала кількох ударів по російських експортних терміналах на Балтиці (Приморськ та Усть-Луга), вивівши їх з ладу, а також вразила один із найбільших заводів з виробництва вибухівки в місті Чапаєвськ.
У ніч на 2 квітня дрони ЗСУ підпалили нафтопереробний завод "Башнєфть-Новоїл" в Уфі, який переробляє 7,3 млн тонн нафти на рік і розташований приблизно за 1400 км від кордону України.
Володимир Зеленський заявив, що союзники просили його обмежити атаки на російські енергооб’єкти через глобальну паливну кризу, викликану блокадою Ормузької протоки.
Однак президент наголосив, що не зупинятиме ударів, доки Росія продовжує бити по українській енергетиці:
