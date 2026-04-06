Еще вечером 5 апреля дроны массированно начали атаковать вражеский нефтяной терминал "Шесхарис". Россиянк до сих пор не могут потушить масштабный пожар, охвативший этот объект после воздушного нападения Украины.

В Новороссийске снова горит "Шесхарис"

В оперативном штабе Краснодарского края традиционно начали врать, что "обломки БпЛА" упали на территории двух предприятий Новороссийска.

В городе вражеские средства РЭБ направили беспилотник по многоэтажке — вспыхнул пожар.

Впоследствии также стало известно, что в Новороссийске атакован перевалочный комплекс "Шесхарис".

По состоянию на утро 6 апреля было зафиксировано уже 4 точки горения на объекте за одну атаку.

Что важно понимать, ПК "Шесхарис" (перевалочный комплекс "Шесхарис") — это крупнейший на юге России нефтеналивной терминал, входящий в структуру АО "Черномортранснефть" (ПАО "Транснефть").

Его главные задачи состоят в приеме, хранении и экспортной отгрузке нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 2 марта в Новороссийске вспыхнул большой пожар на нефтяном терминале "Шесхарис" после массированной атаки дронов-камикадзе.

Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило атаку на терминал.