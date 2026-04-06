Путін втрачає сотні мільйонів доларів через удари України

Війна на Близькому Сході спровокувала стрімкий ріст цін на “чорне золото”. Це дало можливість російському диктатору Володимиру Путіну заробити ще більше грошей на продажі нафти. Однак Україна змогла зірвати плани Кремля за допомогою потужних та регулярних діпстрайків.

Росія знову втрачає шалені кошти

Останні події прокоментував глава кафедри енергетики та клімату Київської школи економіки Борис Додонов.

Згідно з його підрахунками, лише 5 атак України на Приморськ та Усть-Лугу призвели до того, що Кремль втратив близько 970 мільйонів доларів.

Що важливо розуміти, на Приморськ і Усть-Лугу припадає майже половину ворожих потужностей з морського експорту сирої нафти.

Один з інсайдерів ЗМІ заявив, що лише в Приморську внаслідок атак ЗСУ згоріло нафти на суму 200 мільйонів доларів.

Аналітик Seala AI Володимир Нікітін озвучив припущення, що на відновлення згорілих резервуарів без шкоди для експорту може знадобитися щонайменше кілька місяців.

На тлі останніх подій губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко публічно визнав, що ситуація в районі розташування об'єктів "залишається складною".

За його словами, немає прогнозів щодо зниження інтенсивності "безпрецедентних атак ворожих БПЛА".