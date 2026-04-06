Путин теряет сотни миллионов долларов из-за ударов Украины

Война на Ближнем Востоке спровоцировала стремительный рост цен на “черное золото”. Это позволило российскому диктатору Владимиру Путину заработать еще больше денег на продаже нефти. Однако Украина смогла сорвать планы Кремля с помощью мощных и регулярных дипстрайков.

Россия снова теряет безумные средства

Последние события прокомментировал глава кафедры энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов.

Согласно его подсчетам, всего 5 атак Украины на Приморск и Усть-Лугу привели к тому, что Кремль потерял около 970 миллионов долларов.

Что важно понимать, на Приморск и Усть-Лугу приходится почти половина вражеских мощностей по морскому экспорту сырой нефти.

Один из инсайдеров СМИ заявил, что только в Приморске в результате атак ВСУ сгорело нефти на сумму 200 миллионов долларов.

Аналитик Seala AI Владимир Никитин озвучил предположение, что на восстановление сгоревших резервуаров без ущерба для экспорта может потребоваться как минимум несколько месяцев.

На фоне последних событий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал, что ситуация в районе расположения объектов "остается сложной".

По его словам, нет прогнозов по снижению интенсивности "беспрецедентных атак вражеских БПЛА".