Генштаб объявил о поражении 8 районов сосредоточения армии РФ
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления БпЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1503 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 6 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 304 490 (+940) человек

  • танков — 11 841 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 360 (+10) ед.

  • артиллерийских систем — 39 497 (+58) ед.

  • РСЗО — 1 719 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1338 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 221 396 (+1 953) ед.

  • крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 87 614 (+259) ед.

  • специальная техника — 4 112 (+0) ед.

Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.

