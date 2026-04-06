Генштаб объявил о поражении 8 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления БпЛА и еще один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1503 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 6 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 304 490 (+940) человек
танков — 11 841 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 360 (+10) ед.
артиллерийских систем — 39 497 (+58) ед.
РСЗО — 1 719 (+0) ед.
средства ПВО — 1338 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 221 396 (+1 953) ед.
крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 87 614 (+259) ед.
специальная техника — 4 112 (+0) ед.
Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.
