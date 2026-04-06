Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб оголосив про ураження 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1503 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  — близько 1 304 490 (+940) осіб

  • танків — 11 841 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 360 (+10) од.

  • артилерійських систем — 39 497 (+58) од.

  • РСЗВ — 1 719 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 338 (+0) од.

  • літаків  — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів  — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 221 396 (+1 953) од.

  • крилаті ракети  — 4 517 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 87 614 (+259) од.

  • спеціальна техніка — 4 112 (+0) од.

Вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8367 дронів–камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 — із реактивних систем залпового вогню.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?