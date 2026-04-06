Генштаб оголосив про ураження 8 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1503 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 304 490 (+940) осіб
танків — 11 841 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 360 (+10) од.
артилерійських систем — 39 497 (+58) од.
РСЗВ — 1 719 (+0) од.
засоби ППО — 1 338 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 221 396 (+1 953) од.
крилаті ракети — 4 517 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 87 614 (+259) од.
спеціальна техніка — 4 112 (+0) од.
Крім того, застосував 8367 дронів–камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 — із реактивних систем залпового вогню.
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-