ППО знешкодила 114 цілей під час відбиття повітряного нападу РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали атаку 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях.
Атака РФ на Україну — які наслідки
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Більше по темі
