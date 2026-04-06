ПВО обезвредила 114 целей во время отражения воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за прошедшую ночь российские захватчики совершали атаку 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Атака РФ на Украину – какие последствия

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 80 из них – "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.