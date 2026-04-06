Сербия вступилась за Украину после обвинений Венгрии
Сербия оправдала Украину после громких обвинений
Источник:  online.ua

Власти Сербии не обнаружили "украинский след" в попытке диверсии на газопроводе, который идет в Венгрию. Об этом официально заявил директор Военно-безопасного агентства Сербии (ВБА) Джуро Йованич.

Главные тезисы

  • Венгрия пыталась во всем обвинить Украину.
  • Однако этот план команды Виктора Орбана тоже провалился.

Что важно понимать, еще 5 апреля шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто стал намекать, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина.

Однако официальный Киев сразу отверг эти безосновательные обвинения.

По словам Йованича, Украина действительно не имеет отношения к последним событиям в Сербии.

Дезинформация указывает на то, что Вооруженные силы Сербии и их военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, находя украинскую взрывчатку и обвиняя в этом Украину. Это неправда, — заявил он.

Йованич обратил внимание, что производитель взрывчатки не означает, что он является исполнителем или заказчиком.

Он также официально подтвердил СМИ: маркировка на взрывчатке подтверждает тот факт, что "она была изготовлена в США".

Кто-то скажет, что, возможно, что-то подобное устраивают Соединенные Штаты Америки на этот момент? — с иронией поинтересовался Йованич.

Как уже упоминалось ранее, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на ведущем в Венгрию газопроводе — неподалеку нашли большые пакеты со взрывчаткой и детонаторами.

