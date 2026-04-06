Власти Сербии не обнаружили "украинский след" в попытке диверсии на газопроводе, который идет в Венгрию. Об этом официально заявил директор Военно-безопасного агентства Сербии (ВБА) Джуро Йованич.
Главные тезисы
- Венгрия пыталась во всем обвинить Украину.
- Однако этот план команды Виктора Орбана тоже провалился.
Сербия оправдала Украину после громких обвинений
Что важно понимать, еще 5 апреля шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто стал намекать, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина.
Однако официальный Киев сразу отверг эти безосновательные обвинения.
По словам Йованича, Украина действительно не имеет отношения к последним событиям в Сербии.
Йованич обратил внимание, что производитель взрывчатки не означает, что он является исполнителем или заказчиком.
Он также официально подтвердил СМИ: маркировка на взрывчатке подтверждает тот факт, что "она была изготовлена в США".
Как уже упоминалось ранее, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на ведущем в Венгрию газопроводе — неподалеку нашли большые пакеты со взрывчаткой и детонаторами.
