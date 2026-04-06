Сербія заступилася за Україну після звинувачень Угорщини
Сербія заступилася за Україну після звинувачень Угорщини

Сербія виправдала Україну після гучних звинувачень
Джерело:  online.ua

Влада Сербії не виявила "українського сліду" у спробі диверсії на газогоні, який прямує до Угорщини. Про це офіційно заявив директор Військово-безпекового агентства Сербії (ВБА) Джуро Йованич.

Головні тези:

  • Угорщина намагалася у всьому звинуватити Україну.
  • Однак цей план команди Віктора Орбана також провалився.

Сербія виправдала Україну після гучних звинувачень

Що важливо розуміти, ще 5 квітня шеф угорської дипломатії Петер Сійярто почав натякати, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна.

Однак офіційний Київ одразу відкинув ці безпідставні звинувачення.

За словами Йованича, Україна дійсно не причетна до останніх подій в Сербії.

Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда, — заявив він.

Йованич звернув увагу на те, що виробник вибухівки не означає, що він є виконавцем чи замовником.

Він також офіційно підтвердив ЗМІ: маркування на вибухівці підтверджує той факт, що "вона була виготовлена в США".

Хтось скаже, що, можливо, щось подібне влаштовують Сполучені Штати Америки на цю мить?, — з іронією поцікавився Йованич.

Як уже згадувалося раніше, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини — неподалік знайшли великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

