СБС ударили по російському фрегату "Адмірал Григорович" — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про нову успішну операцію його бійців. Цього разу під удари Птахів СБС потрапив ворожий фрегат "Адмірал Григорович", а також бурова установка “Сиваш”.
Головні тези:
- Фрегат є носієм крилатих ракет Калібр та ЗРК Штиль-1.
- До планування цієї операції була залучена Служба безпеки України.
СБС провели нову операцію — які результати
“Мадяр” звертає увагу на те, що уражене вороже судно — це перший військовий фрегат проекту “Буревісник” ВМФ РФ, а також носій крилатих ракет “Калібр” (8 ракет) та ЗРК “Штиль”-1 (24 ракети).
За словами командувач, пуски ракет ППО відбувалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, однак це не стало перешкодою для українських воїнів.
Потужні удари здійснили Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, а спланувала СБУ.
Атаку на плавучу бурову установку “Сиваш” здійснили воїни 413 оп “Рейд” разом з силами глибинного ураження ВМС.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-