Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про нову успішну операцію його бійців. Цього разу під удари Птахів СБС потрапив ворожий фрегат "Адмірал Григорович", а також бурова установка “Сиваш”.

СБС провели нову операцію — які результати

Не ми бʼєм-верба бʼє: ракети в молоко, дрони в ціль. Птахи СБС в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату «Адмірал Григорович» у порту Новоросійськ та доправили трохи благодатного вогню на бурову установку «Сиваш». Роберт "Мадяр" Бровді Командувач Сил безпілотних систем України

“Мадяр” звертає увагу на те, що уражене вороже судно — це перший військовий фрегат проекту “Буревісник” ВМФ РФ, а також носій крилатих ракет “Калібр” (8 ракет) та ЗРК “Штиль”-1 (24 ракети).

За словами командувач, пуски ракет ППО відбувалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, однак це не стало перешкодою для українських воїнів.

Потужні удари здійснили Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, а спланувала СБУ.

Губернатор регіону таваріщ Веня про палаючий вночі порт «Шесхаріс» вцілому, відпрацьований силами та засобами глибинного ураження СОУ, коментував традиційно: «уламки безпілотників виявилися…», — влаштовує, як визнання. Все інше- на загальнодоступних моніторингових каналах у Тг, — зазначив "Мадяр".

Атаку на плавучу бурову установку “Сиваш” здійснили воїни 413 оп “Рейд” разом з силами глибинного ураження ВМС.