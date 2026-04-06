СБС ударили по российскому фрегату "Адмирал Григорьевич" — видео
Силы беспилотных систем
СБС провели новую операцию - какие результаты
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о новой успешной операции его бойцов. На этот раз под удары птиц СБС попал вражеский фрегат "Адмирал Григорьевич", а также буровая установка "Сиваш".

Главные тезисы

  • Фрегат является носителем крылатых ракет Калибр и ЗРК Штиль-1.
  • К планированию этой операции была привлечена Служба безопасности Украины.

Не мы бьем — верба бьет: ракеты в молоко, дроны в цель. Птицы СБС в ночь 6 апреля нанесли удары по фрегату “Адмирал Григорьевич” в порту Новороссийск и доставили немного благодатного огня на буровую установку “Сиваш”.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

"Мадьяр" обращает внимание на то, что пораженное вражеское судно — это первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ РФ, а также носитель крылатых ракет "Калибр" (8 ракет) и ЗРК "Штиль"-1 (24 ракеты).

По словам командующего, пуски ракет ПВО происходили непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, однако это не помешало украинским воинам.

Мощные удары нанесли Птицы 1 ОЦ Сил Беспилотных Систем, а спланировала СБУ.

Губернатор региона товарищей Веня о горящем ночью порте «Шесхарис» в целом, отработанном силами и средствами глубинного поражения СОУ, комментировал традиционно: «обломки беспилотников оказались…», — устраивает, как признание. Все остальное — на общедоступных мониторинговых каналах в ТГ, — отметил "Мадь\яр".

Атаку на плавучую буровую установку "Сиваш" совершили воины 413 оп "Рейд" вместе с силами глубинного поражения ВМС.

