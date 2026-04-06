СБС ударили по российскому фрегату "Адмирал Григорьевич" — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о новой успешной операции его бойцов. На этот раз под удары птиц СБС попал вражеский фрегат "Адмирал Григорьевич", а также буровая установка "Сиваш".
Главные тезисы
- Фрегат является носителем крылатых ракет Калибр и ЗРК Штиль-1.
- К планированию этой операции была привлечена Служба безопасности Украины.
СБС провели новую операцию — какие результаты
"Мадьяр" обращает внимание на то, что пораженное вражеское судно — это первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ РФ, а также носитель крылатых ракет "Калибр" (8 ракет) и ЗРК "Штиль"-1 (24 ракеты).
По словам командующего, пуски ракет ПВО происходили непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, однако это не помешало украинским воинам.
Мощные удары нанесли Птицы 1 ОЦ Сил Беспилотных Систем, а спланировала СБУ.
Атаку на плавучую буровую установку "Сиваш" совершили воины 413 оп "Рейд" вместе с силами глубинного поражения ВМС.
