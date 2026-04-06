ВСУ отбросили армию РФ в Харьковской области

Как сообщает аналитический проект DeepState, Силы обороны Украины смогли успешно восстановить контроль возле населенного пункта Амбарное. Что важно понимать, он находится на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.
Главные тезисы
- Во время нового прорыва ВСУ освободили 5,7 квадратных километров.
- Оккупанты потеряли возможность восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах.
Что известно о новых успехах украинских воинов на фронте
Согласно данным аналитиков DeepState, новую успешную операцию провели подразделения 129 ОВМБр.
Украинские воины смогли ликвидировать российских захватчиков в лесах близ Амбарного, а также зачистить территорию.
Украинские аналитики обращают внимание на то, что бойцы ВСУ смогли успешно деоккупировать 5,7 квадратных километров севернее села в направлении Мелового и госграницы с Россией.
Недавно представители DeepState официально подтверждали, что три месяца назад оккупанты продвинулись по линии Амбарное-Опытное.
Что важно понимать, Амбарное — приграничное село Великобурлукской общины Купянского района.
Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.
