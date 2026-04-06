ВСУ отбросили армию РФ в Харьковской области
ВСУ отбросили армию РФ в Харьковской области

Что известно о новых успехах украинских воинов на фронте
Источник:  DeepState

Как сообщает аналитический проект DeepState, Силы обороны Украины смогли успешно восстановить контроль возле населенного пункта Амбарное. Что важно понимать, он находится на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.

Главные тезисы

  • Во время нового прорыва ВСУ освободили 5,7 квадратных километров.
  • Оккупанты потеряли возможность восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах.

Что известно о новых успехах украинских воинов на фронте

Согласно данным аналитиков DeepState, новую успешную операцию провели подразделения 129 ОВМБр.

Украинские воины смогли ликвидировать российских захватчиков в лесах близ Амбарного, а также зачистить территорию.

Бойцы системно уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах, — сказано в официальном заявлении DeepState.

Украинские аналитики обращают внимание на то, что бойцы ВСУ смогли успешно деоккупировать 5,7 квадратных километров севернее села в направлении Мелового и госграницы с Россией.

Недавно представители DeepState официально подтверждали, что три месяца назад оккупанты продвинулись по линии Амбарное-Опытное.

Что важно понимать, Амбарное — приграничное село Великобурлукской общины Купянского района.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.

