Как сообщает аналитический проект DeepState, Силы обороны Украины смогли успешно восстановить контроль возле населенного пункта Амбарное. Что важно понимать, он находится на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.

Что известно о новых успехах украинских воинов на фронте

Согласно данным аналитиков DeepState, новую успешную операцию провели подразделения 129 ОВМБр.

Украинские воины смогли ликвидировать российских захватчиков в лесах близ Амбарного, а также зачистить территорию.

Бойцы системно уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах, — сказано в официальном заявлении DeepState.

Украинские аналитики обращают внимание на то, что бойцы ВСУ смогли успешно деоккупировать 5,7 квадратных километров севернее села в направлении Мелового и госграницы с Россией.

Недавно представители DeepState официально подтверждали, что три месяца назад оккупанты продвинулись по линии Амбарное-Опытное.

Что важно понимать, Амбарное — приграничное село Великобурлукской общины Купянского района.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.