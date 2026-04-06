Україна розпочала нову фазу морської війни проти РФ
Редакція видання видання Haaretz проаналізувала останній події у війні Росії проти України та дійшла висновку, що розпочався новий етап морської війни між країнами.За словами журналістів, ідеться про менш помітний, попри це, дуже важливий фронт.

Головні тези:

  • Україна вже має можливість діставати ворожі судна за понад 2 тисячі км від свого кордону.
  • Це означає, що Росія стала ще вразливішою, ніж була досі.

Морська війна знову набирає обертів

Видання Haaretz звертає увагу на те, що не так давно під удар України в Чорному морі потрапив танкер Altura.

Що важливо розуміти, його пов’язують із російською "тіньовою" логістикою.

Тоді ж стало відомо, що судно під прапором Сьєрра-Леоне прямувало з Новоросійська до Стамбула з вантажем у 140 тисяч тонн нафти.

Згідно з останніми даними, цей танкер атакував безпілотний надводний апарата.

Схожий повітряний напад відбувся поблизу Мальти, де було уражено інший танкер — Arctic Metagaz.

Російська влада продовжує стверджувати, що атака нібито була здійснена українським дроном, запущеним із узбережжя Лівії, проте Україна на ці звинувачення жодним чином не відреагувала.

На переконання журналістів, атака у Середземному морі, більш ніж за дві тисячі кілометрів від фронту в Україні, стала одним із найпомітніших досягнень Сил оборони.

Окрім того, вона фактично свідчить про зміну характеру війни.

Безпілотні технології фактично стирають традиційні межі бойових дій, у тому числі на морі.

