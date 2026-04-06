Україна розпочала нову фазу морської війни проти РФ

Редакція видання видання Haaretz проаналізувала останній події у війні Росії проти України та дійшла висновку, що розпочався новий етап морської війни між країнами.За словами журналістів, ідеться про менш помітний, попри це, дуже важливий фронт.
Головні тези:
- Україна вже має можливість діставати ворожі судна за понад 2 тисячі км від свого кордону.
- Це означає, що Росія стала ще вразливішою, ніж була досі.
Морська війна знову набирає обертів
Видання Haaretz звертає увагу на те, що не так давно під удар України в Чорному морі потрапив танкер Altura.
Що важливо розуміти, його пов’язують із російською "тіньовою" логістикою.
Тоді ж стало відомо, що судно під прапором Сьєрра-Леоне прямувало з Новоросійська до Стамбула з вантажем у 140 тисяч тонн нафти.
Згідно з останніми даними, цей танкер атакував безпілотний надводний апарата.
Схожий повітряний напад відбувся поблизу Мальти, де було уражено інший танкер — Arctic Metagaz.
Російська влада продовжує стверджувати, що атака нібито була здійснена українським дроном, запущеним із узбережжя Лівії, проте Україна на ці звинувачення жодним чином не відреагувала.
На переконання журналістів, атака у Середземному морі, більш ніж за дві тисячі кілометрів від фронту в Україні, стала одним із найпомітніших досягнень Сил оборони.
Окрім того, вона фактично свідчить про зміну характеру війни.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-