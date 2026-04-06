Україна розпочала нову фазу морської війни проти РФ

Редакція видання видання Haaretz проаналізувала останній події у війні Росії проти України та дійшла висновку, що розпочався новий етап морської війни між країнами.За словами журналістів, ідеться про менш помітний, попри це, дуже важливий фронт.

Морська війна знову набирає обертів

Видання Haaretz звертає увагу на те, що не так давно під удар України в Чорному морі потрапив танкер Altura.

Що важливо розуміти, його пов’язують із російською "тіньовою" логістикою.

Тоді ж стало відомо, що судно під прапором Сьєрра-Леоне прямувало з Новоросійська до Стамбула з вантажем у 140 тисяч тонн нафти.

Згідно з останніми даними, цей танкер атакував безпілотний надводний апарата.

Схожий повітряний напад відбувся поблизу Мальти, де було уражено інший танкер — Arctic Metagaz.

Російська влада продовжує стверджувати, що атака нібито була здійснена українським дроном, запущеним із узбережжя Лівії, проте Україна на ці звинувачення жодним чином не відреагувала.

На переконання журналістів, атака у Середземному морі, більш ніж за дві тисячі кілометрів від фронту в Україні, стала одним із найпомітніших досягнень Сил оборони.

Окрім того, вона фактично свідчить про зміну характеру війни.