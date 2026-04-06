Украина начала новую фазу морской войны против РФ
Источник:  online.ua

Редакция издания Haaretz проанализировала последние события в войне России против Украины и пришла к выводу, что начался новый этап морской войны между странами. По словам журналистов, речь идет о менее заметном, несмотря на это, очень важном фронте.

Главные тезисы

  • Украина уже имеет возможность доставать вражеские суда за более чем 2 тысячах км от своей границы.
  • Это значит, что Россия стала еще более уязвимой, чем была до сих пор.

Издание Haaretz обращает внимание на то, что недавно под удар Украины в Черном море попал танкер Altura.

Что важно понимать, его связывают с российской "теневой" логистикой.

Тогда же стало известно, что судно под флагом Сьерра-Леоне направлялось из Новороссийска в Стамбул с грузом в 140 тысяч тонн нефти.

Согласно последним данным, этот танкер атаковал беспилотный надводный аппарат.

Похожее воздушное нападение произошло вблизи Мальты, где был поражен другой танкер — Arctic Metagaz.

Российские власти продолжают утверждать, что атака якобы была осуществлена украинским дроном, запущенным с побережья Ливии, однако Украина на эти обвинения никоим образом не отреагировала.

По убеждению журналистов, атака в Средиземном море, за более двух тысяч километров от фронта в Украине, стала одним из самых заметных достижений Сил обороны.

Кроме того, она фактически свидетельствует об изменении характера войны.

Беспилотные технологии фактически стирают традиционные пределы боевых действий, в том числе на море.

