Украина начала новую фазу морской войны против РФ

Редакция издания Haaretz проанализировала последние события в войне России против Украины и пришла к выводу, что начался новый этап морской войны между странами. По словам журналистов, речь идет о менее заметном, несмотря на это, очень важном фронте.
Главные тезисы
- Украина уже имеет возможность доставать вражеские суда за более чем 2 тысячах км от своей границы.
- Это значит, что Россия стала еще более уязвимой, чем была до сих пор.
Морская война снова набирает обороты
Издание Haaretz обращает внимание на то, что недавно под удар Украины в Черном море попал танкер Altura.
Что важно понимать, его связывают с российской "теневой" логистикой.
Тогда же стало известно, что судно под флагом Сьерра-Леоне направлялось из Новороссийска в Стамбул с грузом в 140 тысяч тонн нефти.
Согласно последним данным, этот танкер атаковал беспилотный надводный аппарат.
Похожее воздушное нападение произошло вблизи Мальты, где был поражен другой танкер — Arctic Metagaz.
Российские власти продолжают утверждать, что атака якобы была осуществлена украинским дроном, запущенным с побережья Ливии, однако Украина на эти обвинения никоим образом не отреагировала.
По убеждению журналистов, атака в Средиземном море, за более двух тысяч километров от фронта в Украине, стала одним из самых заметных достижений Сил обороны.
Кроме того, она фактически свидетельствует об изменении характера войны.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-