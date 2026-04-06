Украина готовится создать революционную систему ПВО — инсайдеры

Инсайдер Reuters в украинской компании Fire Point сообщил, что она уже проводит переговоры с европейскими компаниями по запуску новой революционной системы ПВО до 2027 года. Что важно понимать, именно специалисты Fire Point создали украинскую крылатую ракету "Фламинго".
Главные тезисы
- Fire Point ожидает одобрения Кабмина на инвестиции со стороны ближневосточного конгломерата.
- Украинскую компанию оценили в 2,5 миллиарда долларов.
Что известно о планах Fire Point
По словам анонимных источников, украинская компания намерена разработать бюджетную альтернативу американской системе Patriot.
С заявлением на этот счет выступил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штиллерман.
По словам последнего, его команда всерьез настроена снизить стоимость перехвата баллистической ракеты до уровня ниже 1 миллиона долларов.
Он также официально подтвердил журналистам, что Fire Point находится на финальном этапе разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет.
Что важно понимать, более компактная ракета FP-7 с дальностью действия около 300 км впервые будет применена в военных целях уже в скором времени.
Кроме того, указано, что ракета FP-9, способная нести боеголовку массой 800 кг на расстояние до 850 км, активно готовится к первому испытанию.
