Трамп может бросить Украину на произвол судьбы в войне против РФ

Издание El Pais обращает внимание на то, что отношения между Украиной и США продолжают стремительно ухудшаться, несмотря на попытки команды Дональда Трампа завершить войну мирным путем. Украинский лидер Владимир Зеленский уже активно готовится к сценарию, где его страна останется без поддержки главного союзника.

США могут предать Украину

Пророссийская позиция Дональда Трампа стала для Украины проблемой с самого начала его второй каденции.

В общем, это привело к громкому конфликту в Белом доме между президентом США и украинским лидером, который произошел в феврале 2025 года.

Команда Владимира Зеленского сделала все возможное для примирения, однако эффект от него был непродолжительным.

Как известно, глава Белого дома еще много раз обвинял Украину в войне, которую она не начинала.

Новое обострение в непростых отношениях Украины и США произошло не так давно.

Владимир Зеленский заявил, что США требуют от Украины сдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности, и что это только “верхушка айсберга”.

На эти слова мгновенно отреагировал шеф американской дипломатии Марко Рубио. Он фактически обвинил президент Украины во лжи.

Источники в Офисе президента Украины заявили El Pais, что команда Зеленского действительно готовится к тому, что Трамп может окончательно отказаться от поддержки Киева в войне с Россией.